Qualcomm introduceert mini-pc op basis van Windows 10 on Arm

Chipsetfabrikant Qualcomm heeft een op Windows on Arm-gebaseerde mini-pc Snapdragon Developer Kit gelanceerd. Hiermee wil de fabrikant klanten nog meer interesseren om Windows 10 met Arm-chips te gebruiken. Ook introduceert Qualcomm een nieuwe versie van zijn op Arm gebaseerde Snapdragon 7c chipset.

Met de komst van Snapdragon Developer Kit wil Qualcomm ontwikkelaars eigenlijk een testplatform bieden voor Windows 10 on Arm. Microsoft heeft al lang geprobeerd om Windows 10 on Arm geschikt te maken voor dagelijks computergebruik, maar is daar nog niet helemaal in geslaagd.

De Snapdragon Developper Kit moet een eerste aanzet zijn om dit te veranderen. De kit is eigenlijk een low-cost mini pc-omgeving. Hoewel nog niet veel bekend is over de RAM- en storage-eigenschappen – een echte aankondiging wordt tijdens de komende editie van Microsoft Build verwacht-, is wel één en ander bekend geworden over het uiterlijk.

Eigenschappen Snapdragon Developper Kit

De mini-pc beschikt onder meer over meerdere poorten, zoals twee keer USB-A, één USB-C-poort, een microSD-slot, een Ethernet-ingang, HDMI en wellicht een simkaart-slot. Met deze omgeving sorteert Qualcomm al voor op de komst van meer op Windows on Arm gebaseerde laptops en pc’s. Ook helpt de chipsetfabrikant applicatieontwikkelaars hiermee om hun nu nog op x86-technologie gebaseerde applicaties om te zetten naar Arm-technologie of de komende x86-emulatietechnologie voor op Arm gebaseerde processors.

Concurrentie met Apple voor Arm

Qualcomm is niet de enige leverancier die een dergelijke oplossing levert. Ook Apple heeft al een Developer Transition Kit (DTK) waarmee ontwikkelaars langzaam van op x86 gebaseerde omgevingen naar Apple’s eigen op ARM gebaseerde M1-omgevingen kunnen overstappen. Hiermee konden ontwikkelaars al hun code naar de nieuwe omgeving porteren, voordat de eerste op M1-chipsets gebaseerde MacBooks op de markt kwamen.

Nieuwe generatie Snapdragon 7c-chipset

Naast de mini-pc voor het overstappen naar Windows on Arm, heeft Qualcomm ook nog een nieuwe Gen2-versie van zijn op Arm gebaseerde low cost Snapdragon 7c chipset. Deze chipset moet zich op mass market voor zowel Windows 10 als nu ook Chrome OS gaan richten.

De Snapdragon 7c Gen2 chipset is een 8 nanometer chipset met acht Kryo 468 CPU cores en heeft een maximale kloksnelheid van 2.55GHz. De chipset bestaat specifiek uit twee Arm Cortex-A76 cores en zes Cortex-A55s. Ook is op de chipset een Qualcomm Adreno 618 GPU aanwezig en een Qualcomm Hexagon 692 voor het combineren van DSP- en NPU-eigenschappen.

De SoC memory controller ondersteunt twee LPDDR4 RAM modules. Op het gebeid van storage is de Snapdragon 7c Gen2 compatibel met eMMC 5.1 en UFS 2.1. De geïntegreerde draadloze modem is een Qualcomm Snapdragon X15 en ondersteunt 4G, 3G en 2G. Ondersteuning voor 5G is niet waarschijnlijk, omdat de Snapdragon 7c Gen2 een instapmodel is.

De eerste op de Snapdragon 7c Gen 2 gebaseerde devices zijn komende zomer al beschikbaar. Denk daarbij vooral aan op Chrome OS gebaseerde laptops en pc’s.

