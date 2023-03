Lenovo komt met de ThinkStation PX, P7 en P5, drie nieuwe Windows 11-workstations.

Lenovo zegt dat de nieuwe laptops “baanbrekende chassisontwerpen en geavanceerde thermiek bieden, evenals BMC-mogelijkheden (Baseboard Management Controller) voor gestroomlijnde systeembewaking op afstand”. De workstations zijn ontworpen voor de hybride werkomgeving en zijn geschikt voor een breed scala aan high-end productiviteitstoepassingen, aldus het bedrijf. Hieronder vallen virtual reality- en mixed reality-ervaringen, virtuele productie, machine learning, data science, computer aided engineering (CAE), reality capture en AI.

Lenovo werkte samen met Aston Martin om “een nieuw tool-less chassisontwerp te creëren dat extreme flexibiliteit en verbeterde ergonomie mogelijk maakt”, aldus het bedrijf.

Drie professionele workstations

De ThinkStation PX is het vlaggenschip van de drie nieuwe producten. Het is een machine op industrieel niveau met twee Intel Xeon 4th Scaleable CPU’s (tot 60 cores per CPU), vier dual-slot NVIDIA RTX 600 Ada GPU’s (elk 48GB VRAM), tot 2TB DDR5 RAM, maximaal 60TB opslag (met behulp van negen schijven) en een optionele 1850W redundante voeding.

ThinkStation P7 is een beetje meer verkleind – maar slechts een beetje. Het gebruikt een Intel Xeon CPU (tot 56 cores) en kan drie RTX 6000 Ada GPU’s gebruiken. Het geheugen bereikt een maximum van 1TB, met een maximum van 56TB aan opslag met zeven schijven. De PSU biedt de optie van 1000W of 1400W.

Het derde nieuwe aanbod is de ThinKStation P5. In zijn meest high-end configuratie biedt deze unit een Intel Xeon CPU (tot 24 cores), dual RTX 6000 Ada GPU’s, tot 512GB DDR5 RAM en 48TB opslag met zes schijven. De voeding is ook verkleind en kan 750W of 1000W zijn.

Rob Herman, vicepresident van Lenovo’s Workstation en Client AI Business Unit, prees het nieuwe trio: “Deze nieuwe desktopworkstations zijn zorgvuldig ontworpen vanuit een klantgerichte focus om te voldoen aan de gewenste bedrijfsresultaten en innovatieve oplossingen te leveren waarvan onze klanten tot ver in de toekomst kunnen genieten, naarmate de werkbelasting complexer wordt.”