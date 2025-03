Eindhovense Axelera AI haalt ruim 60 miljoen op en onthult nieuwe chip

De Eindhovense chipmaker Axelera AI heeft een subsidie van 61,6 miljoen euro ontvangen. Daarmee zal het een “schaalbare AI-chiplet” voor inferencing verder ontwikkelen.

De chip, genaamd Titania en met een releasejaar van 2028, zal bedoeld zijn voor zowel GenAI-workloads als computer vision. Een uniek voordeel van Axelera’s aanpak is de zogeheten Digital In-Memory (D-IMC)-architectuur, waarbij het Eindhovense bedrijf “lineaire schaalbaarheid” van edge naar cloud belooft. De hardware bestaat uit chiplets, aan elkaar te koppelen stukjes silicium die gezamenlijk een processor vormen.

D-IMC

“Onze D-IMC technologie maakt gebruik van een toekomstbestendige, schaalbare multi-AI-core architectuur, die zorgt voor een ongeëvenaard aanpassingsvermogen en efficiëntie. Verrijkt met eigen RISC-V vector extensies, is dit veelzijdige mixed-precision platform ontworpen om uit te blinken in diverse AI workloads,” legt Evangelos Eleftheriou uit, CTO en mede-oprichter van Axelera AI. “Uniek is dat onze architectuur het mogelijk maakt om van de edge naar de cloud te schalen, uitbreiding te stroomlijnen en prestaties te optimaliseren op manieren die traditionele cloud-to-edge benaderingen niet kunnen. We zetten een nieuwe standaard voor AI-infrastructuur, waardoor echte schaalbaarheid een tastbare realiteit wordt.”

De chiplet-aanpak is steeds conventioneler geworden, met als bekendste voorbeeld AMD’s reeks aan Ryzen- en Epyc-CPU’s. Chiplet-technologie zorgt ervoor dat een low-end product en een high-end variant voornamelijk afwijken als het gaat om het aantal aanwezige chiplets: meer chiplets leveren meer cores op, meer cores leveren een meer premium processor op.

EuroHPC Joint Undertaking

De 61,6 miljoen euro aan extra financiering komt vanuit het DARE-project van de EuroHPC Joint Undertaking. DARE staat voor Digital Autonomy with RISC-V Europe. Om de afkortingen compleet te maken: HPC staat voor High Performance Computing en RISC-V voor Reduced Instruction Set 5. Met andere woorden: het DARE-project wil een Europees fundament bouwen voor de snelste vormen van rekenkracht op basis van de open-source en licentievrije instructieset voor processoren RISC-V.

Eerder haalde Axelera al bijna 63 miljoen euro op in een Series B-ronde, waardoor het totale bedrag voor de chipmaker rondom de 200 miljoen euro komt.

