AMD wil dit kalenderjaar nog komen met de MI300-chip, dat concurrentie moet gaan bieden tegen Nvidia’s H100-GPU. Wegens de enorme vraag naar AI-hardware zou AMD wel eens flink kunnen gaan verdienen aan de nieuwe chips, zelfs als de prestaties niet vergelijkbaar zouden zijn met Nvidia.

Jenny Hardy, portfolio manager bij GP Bullhound beweerde tegenover Reuters dat Nvidia nog altijd kampt met tekorten sinds de vraag naar AI-hardware drastisch is toegenomen. GP Bullhound heeft aandelen in zowel AMD als Nvidia. Volgens Hardy is er dus genoeg kans voor AMD om het gat tussen vraag en aanbod op te vullen.

Geen LLM-truc

De beloftes vanuit AMD-CEO Lisa Su zijn al sinds medio 2022 erg indrukwekkend. De performance-per-watt van de CDNA 3-architectuur binnen de MI300 zou vijfmaal hoger moeten liggen dan CDNA 2, iets dat voor de enterprise-sector van cruciaal belang is. Immers kunnen de besparingen qua stroomverbruik investeringen mogelijk maken in meer hardware. Daarmee zou wellicht een prestatieverschil met Nvidia niet per se hoeven leiden tot minder adoptie, los van de tekorten waar die GPU-reus mee kampt.

Overigens bezit de architectuur van AMD geen verbazingwekkende LLM-capaciteiten, waar de berekeningen van generatieve AI van afhankelijk zijn. Dit omdat er geen transformer engines aan boord zijn. Wel stelt Su dat er nog veel interesse is voor de oudere MI250-chip, dat voor minder complexe AI-taken nog uiterst geschikt kan zijn.

Meer datacenter?

Waar AMD hoop uit kan putten, is dat partijen als Microsoft en Google mogelijk veel datacenter-uitbreidingen nodig hebben. Dat komt juist op een moment dat de consumentenvraag drastisch is afgenomen sinds de coronapandemie.

Om China te voorzien van AI-chips, moet AMD overigens nog wel investeren in de geschikte hardware. Wegens exportrestricties vanuit de VS zou de MI300 te krachtig zijn, zoals ook geldt voor bijvoorbeeld de Nvidia H100-chip. Nvidia en Intel hebben al wel een exportwaardige variant uitgebracht.

