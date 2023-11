AMD heeft voor het eerst CPU’s met een hybride core-architectuur voor laptops geproduceerd. Terwijl Intel begin 2022 met Alder Lake voor het eerst performance cores (P-cores) met efficiency cores (E-cores) combineerde in x86-chips voor consumenten, kiest AMD voor een soortgelijk aanbod in thin-and-light notebooks.

AMD onthulde zogeheten Zen 4c-cores aanvankelijk als ‘cloud’-cores bedoeld voor de lancering van AMD EPYC Bergamo-serverchips. Klaarblijkelijk kan de letter ‘c’ ook voor iets anders staan, aangezien deze efficiëntere, compactere kernen nu ook in thin-and-light notebooks zullen belanden. De Ryzen 5 7545U combineert twee volledige Zen 4-cores (per stuk 384 mm2) met vier Zen 4c-cores (elk 248 mm2). Daarnaast is er de nieuwe Ryzen 3 7440U, niet te verwarren met de oude variant met dezelfde naam. Voortaan bevat deze chip namelijk slechts 1 volwaardige Zen 4-core en 3 Zen 4c-cores.

Windows al voorbereid

Hybride architecturen zijn niet nieuw. Er zijn al ruim een decennium Arm-chips met een zogeheten big.LITTLE-structuur waarbij krachtige cores gecombineerd worden met kleinere, efficiëntere cores binnen dezelfde processor. Intel koos met de 12e generatie Core-serie (codenaam Alder Lake) voor een vergelijkbare oplossing door P-cores met E-cores aan te vullen. Microsoft werkte samen met Intel om de thread-scheduler van Windows 11 hier gebruik van te laten maken. AMD kan ook van dit werk profiteren, want “veel van de veranderingen die we in Windows 11 hebben gemaakt, zijn toepasbaar voor hybride CPU’s over het algemeen,” aldus hoofd-software engineer bij Microsoft Chris Kleynhans in 2021.

Verwarrende marketing

Wat AMD’s eigen specificaties betreft blijven de Zen 4c-cores enigszins verhuld. Daar waar Intel op de eigen pagina’s een onderscheid maakt tussen P- en E-cores, kiest AMD ervoor de verdeling tussen Zen 4 en Zen 4c alleen in de ‘geavanceerde’ specificaties te expliciteren. Dit is mogelijk het geval omdat de maximale turbofrequentie bij beide cores hetzelfde is.

Hoe dan ook is het de vraag hoe lang het duurt voordat AMD ook voor desktops een hybride architectuur in gaat zetten. Momenteel zitten in de Ryzen-chips op dat front enkel Zen 4-cores.

