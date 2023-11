AMD-CEO Lisa Su stelt dat het bedrijf in 2024 twee miljard dollar zal verdienen met de nieuwe AI-chip. De Radeon Instinct MI300 zal de komende weken voor het eerst bij klanten arriveren. Met deze GPU gaat AMD de strijd aan met Nvidia, dat de AI-markt domineert. Uit de waarde van AMD-aandelen blijkt dat het AI-optimisme aanslaat, ondanks tegenvallende verkoopcijfers uit het gaming-segment en elders.

AMD zegt veel bestellingen te hebben ontvangen voor de MI300. De aanhoudende tekorten bij Nvidia zullen hierbij een rol spelen, zeker omdat die chips alleen voor exorbitante prijzen aan te schaffen zijn.

De MI300 zal naar verwachting van de chipproducent het snelst een miljard dollar opleveren ten opzichte van andere AMD-producten. “We denken dat de markt gigantisch is,” aldus Lisa Su. In totaal zouden dergelijke chips een markt ter waarde van 150 miljard voeden. “We zijn slechts in een zeer vroeg stadium van adoptie,” stelde de AMD-CEO. Zowel op software- en hardware-gebied roemt ze de vooruitgang die gemaakt is. Beide zaken zullen dan ook continu de aandacht vereisen om competitief met Nvidia te zijn: qua marktaandeel, prestaties en bekendheid met de meegeleverde software loopt het ver achter de dominante concurrent.

Versterking en verzwakking

De AI-hype komt op een goed moment voor AMD, net als het geval was bij Nvidia. De coronapandemie zorgde voor een reusachtige opleving in de verkoop van laptops, desktops en individuele componenten. Echter lopen deze markten al sinds begin dit jaar aanzienlijk terug, zoals ook in de industriële, automative en networking-wereld. Voor AMD is dat op twee fronten problematisch, aangezien het zowel GPU’s als CPU’s produceert.

Wel kan het bedrijf met een krachtige AI-chip last krijgen van exportrestricties. Bij Nvidia zorgden de door de VS opgelegde sancties tegen China ervoor dat de marktwaarde van het bedrijf weer even onder de 1 biljoen dollar kwam.

Langere termijn

De AI-toekomst ziet er dus in ieder geval rooskleurig uit, als we AMD mogen geloven. Vooralsnog richt dat verhaal zich op datacenters en cloudspelers, die steeds breder uitpakken met AI-functionaliteiten. Concurrent Intel grijpt eind dit jaar al de kans om laptops te voorzien van AI-accelerators met de nieuwe Meteor Lake-architectuur. Ook Apple spreekt over betere prestaties op dit gebied met de onlangs gepresenteerde M3-chips. Op langere termijn mogen we van AMD en, wederom, Nvidia verwachten dat AI-hardware verder gedemocratiseerd wordt. Wellicht zal dit de vorm aannemen van een eindelijk volwassen geworden Windows op ARM, waar zowel AMD als Nvidia druk mee bezig zijn.

