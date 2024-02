Onderzoekers van de TU Delft ontwikkelden een alternatief voor de lithiumbatterij. Het alternatief is op basis van natrium. Het gaat om “een belangrijke stap in de energietransitie”.

Een natriumbatterij is in feite een batterij op basis van keukenzout. De aarde is veel rijker aan deze grondstof dan aan lithium en kobalt. Uit die laatste twee gronstoffen bestaan bijna alle batterijen die momenteel verkocht worden. In feite zijn lithium en kobalt echter schaarse grondstoffen en dus is er interesse in de onderzoekswereld om een alternatief te bedenken.

‘Cadeautje’

Aan de natriumbatterij zitten verschillende voordelen, wat de ontwikkeling van de batterij interessant maakte voor de onderzoekers. Zo laadt de batterij snel op en kan deze veel energie opslaan. De onderzoekers van de TU Delft zagen dus genoeg redenen om onderzoek naar deze accu op te starten. De resultaten van het onderzoek werden onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Sustainability.

Volgens onderzoeksleider Marnix Wagemaker was er niet geanticipeerd op een laatste voordeel, dat daardoor als een ‘cadeautje’ kwam. Zo gaat de batterij ook langer mee. Het gaat om een significante verlenging van de levensduur met 30 tot 40 procent. Wagemaker was te gast bij NOS Radio 1 Journaal, waar hij de ontwikkeling besprak.

Wagemaker had niet geanticpeerd op deze aangename verrassing. De totale levensduur van een batterij is namelijk beperkt en natrium zou van nature een kortere levensduur hebben dan de accu’s die we nu kennen. Wat bleek is dat het materiaal geleidelijk van structuur verandert tijdens het laden en ontladen, waardoor de accu langer meegaat.

Niet morgen in huis

Het onderzoek naar de natriumbatterij is belangrijk om in de toekomst een vervanging te hebben voor de lithiumbatterij. Sowieso geeft Wagemaker al aan dat de toegang naar lithium en kobalt erg beperkt is voor Europa. “Daarom is het heel belangrijk om batterijen te ontwikkelen waar we makkelijk aan kunnen komen.”

Echter zal meer onderzoek nodig zijn naar de natriumbatterij om effectief met de ontwikkeling van deze alternatieve accu aan de slag te kunnen gaan. Dan is er ook nog het probleem van opschaling van de productie waar tijd voor nodig is om dit probleem aan te pakken.

Tip: Microsoft vindt nieuw batterijmateriaal: tot 70 procent minder lithium