Axis lanceert D4200-VE-alarmspeaker die geluid, licht en communicatie combineert

Axis presenteert de AXIS D4200-VE Network Strobe Speaker, een alles-in-één alarmapparaat voor zowel binnen als buiten. De speaker combineert felle lichtsignalen met krachtig geluid en tweewegcommunicatie, waardoor snelle waarschuwingen en directe communicatie mogelijk zijn bij noodsituaties of beveiligingsproblemen.

Door de combinatie van audiovisuele waarschuwingsmiddelen kunnen gebruikers snel reageren op verschillende situaties, van ongewenst bezoek tot noodgevallen die directe communicatie vereisen. De AXIS D4200-VE is ontwikkeld om naadloos te integreren met andere beveiligingssystemen en biedt zowel automatische als handmatige bediening van alarmsignalen.

Flexibele alarmfuncties met personalisatie

De D4200-VE onderscheidt zich door zijn aanpassingsmogelijkheden. Gebruikers kunnen kiezen uit negen verschillende LED-kleuren en diverse lichtpatronen om de alarmweergave te personaliseren. Ook beschikt het apparaat over verschillende audiofuncties, zoals vooraf opgenomen berichten afspelen of live communiceren via de tweewegaudio-functionaliteit.

Dankzij de integratie met AXIS Audio Manager kunnen beheerders alle luidsprekers en audioapparaten centraal beheren. Dit maakt het mogelijk om zones in te stellen en berichten vooraf te plannen, wat zorgt voor een snel en effectief waarschuwingssysteem in verschillende delen van een gebouw of terrein.

Een interessante toevoeging is AXIS Audio Analytics, waarmee de speaker zelf geluiden zoals glasbreuk of geschreeuw kan herkennen en automatisch een alarm kan activeren zonder tussenkomst van een beveiliger.

Technische capaciteiten en duurzaamheid

Als eerste Axis-luidspreker met Power Forwarding kan de D4200-VE andere apparaten direct van stroom voorzien. Dit bespaart installatiemateriaal en -tijd bij complexe beveiligingsopstellingen. De speaker werkt via Power over Ethernet (PoE) en kan de stroom doorgeven aan extra apparatuur.

De behuizing is ontworpen voor langdurig gebruik in zowel binnen- als buitenomgevingen. Met IP66, NEMA 4X en IK09-certificeringen is het apparaat beschermd tegen water, stof en vandalisme. Dit maakt de speaker geschikt voor uitdagende omgevingen waar betrouwbaarheid essentieel is.

Tip: Nieuwe Axis-camera Q9307-LV Dome helpt in de zorg