Door beeldanalyse kan de camera patiënten op afstand observeren en risicosituaties detecteren.

Het maakt de Axis Q9307-LV Dome (met 5-megapixelvideo’s) geschikt voor ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. Door AI kan de camera aangeven wanneer patiënten zijn gevallen. Ook wordt audiodetectie toegepast voor het signaleren van hoestbuien en verhoogde stemgeluiden. De Q9307-LV Dome maakt gebruik van Axis Object Analytics voor het inschatten van de patiëntsituaties. Zo kan een patiënt die bijvoorbeeld zijn bed nog niet mag verlaten, via de camera geïnformeerd worden over noodmaatregelen en hulp die onderweg is.

Axis kan meldingen maken aan de zorgmedewerkers over alarmerende situaties, zodat zij snel kunnen reageren. Als er niet per se een zorgmedewerker fysiek ter plekke nodig is, kan die ook gebruikmaken van een ingebouwde luidspreker. Er is een microfooninstallatie in de camera ingebouwd, zodat de patiënt kan reageren.

Eisen van de zorg

Om de camera daadwerkelijk geschikt te maken voor de zorg, heeft Axis de Q9307-LV Dome geoptimaliseerd voor het behoud van privacy volgens de GDPR. Het apparaat is uitgerust met de maskeringssoftware Axis Live Privacy Shield, die de gezichten van patiënten, familieleden en zorgmedewerkers vervaagt. De audio-analyse slaat geen audiobestanden op. Verder geven LED-indicatoren voor de patiënt aan waarvoor de Q9307-LV Dome wordt gebruikt.

Ook is gedacht aan het voldoen aan de steriliteits- en reinheidseisen van de zorg. De camera is bestand tegen dagelijkse schoonmaakbeurten met isopropanol, natriumhypochloriet en waterstofperoxide. De Q9307-LV Dome zal niet worden aangetast door deze stoffen.

De Axis Q9307-LV Dome is per direct beschikbaar.

