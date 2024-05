Voor het eerst presenteert AMD Epyc-chips die zo goedkoop zijn als desktopprocessoren. Het nieuwe aanbod richt zich op mkb’ers, met lage prijzen en kleine core counts.

Wie aan AMD Epyc denkt, stelt zich al gauw een serverpark voor. Dat is ook waar het overgrote merendeel van Epyc-chips horen, met maximaal 128 cores per socket. De nieuwe processoren lijken hier niet op. Allereerst is de socket exact dezelfde als bij nieuwere Ryzen-desktopchips (AM5) en het aantal beschikbare cores is maximaal 16, even veel als een Ryzen 9 bedoeld voor workstations.

Entry-level en toch enterprise-grade

Dat roept de vraag op waarom AMD dergelijke ‘low-end’ chips Epyc noemt. Er is echter volgens het bedrijf een niche die tot nu toe niet bediend is: mkb’ers met server-achtige eisen op kleine schaal. Denk daarbij dus aan een server-OS als Windows Server naast ondersteuning voor software-RAID en BMC (Baseboard Management Controller). Zo combineert AMD ‘entry-level’ en ‘enterprise-grade’ met elkaar op een manier die voorheen afwezig was.

Net als bij reguliere AM5-gebaseerde Ryzen-chips is er ondersteuning voor maximaal 128GB aan DDR5-systeemgeheugen met ECC-support. Verschillen met AM5 zijn er wel: zo zijn er tot wel 28 PCIe 5.0-lanes voor onder meer storage, networking en GPU-acceleratie. Een videokaart is waarschijnlijk niet per se nodig, aangezien elke Epyc 4004-chip vermoedelijk ook een iGPU heeft (aangezien elke Ryzen 7000 op het hetzelfde platform dat heeft).

AMD richt zich specifiek op groeiende bedrijven die wellicht voor het eerst aan een server denken. Tegelijkertijd zijn de processoren door het beperkte aantal cores niet bedoeld voor bijvoorbeeld het opsplitsen in talloze VM’s. De use cases zullen waarschijnlijk niet al te complex zijn, vermoedt men bij AMD. Immers kennen kleinere organisaties veelal geen IT-medewerker, dus alles moet zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.

Specificaties

De nieuwe Epyc-chips worden via veel kanalen verkocht, onder meer door OEM’s als Lenovo en Supermicro, maar ook via o.a. OVHcloud.

Hieronder een overzicht van het nieuwe Epyc-aanbod:

