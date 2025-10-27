Vultr lanceert VX1-cloudservers met AMD EPYC-processors

Vultr introduceert VX1-cloudservers op basis van de nieuwste AMD EPYC-processors. De nieuwe servers bieden tot 33 procent lagere kosten per vCPU en 77 procent betere prijs-prestatieverhouding.

De VX1-cloudservers zijn een directe reactie op de groeiende druk die cloudinfrastructuren ondervinden. Workloads nemen toe en AI-projecten eisen steeds meer rekenkracht. “Cloudinfrastructuren staan onder druk door de toename van workloads en nieuwe AI-projecten”, zegt J.J. Kardwell, CEO van Vultr. “VX1 is speciaal ontwikkeld om de efficiëntie van cloud computing aan te scherpen.”

Vultr claimt met VX1 tot 33 procent lagere kosten per vCPU te realiseren in vergelijking met betaalbare Arm-gebaseerde cloudservers van traditionele aanbieders. Daarnaast zou de prijs-prestatieverhouding tot 77 procent beter zijn dan efficiency-optimised cloudservers bij grote hyperscalers.

De servers zijn uitgerust met dedicated CPU-resources. Dit betekent dat applicaties de volledige rekenkracht kunnen benutten zonder te concurreren met andere workloads op dezelfde hardware.

Technische specificaties

De VX1-servers ondersteunen netwerksnelheden tot 50 Gbps. Deze throughput is vooral relevant voor workloads die lage latency vereisen. Gebruikers kunnen kiezen tussen lokale NVMe-opslag of Vultr Block Storage, beide met dataversleuteling en redundantie.

De configuraties variëren van 4 tot 192 vCPU’s. Deze schaalbaarheid moet organisaties de flexibiliteit bieden om infrastructuur af te stemmen op specifieke behoeften. De servers zijn geschikt voor webapplicaties, SaaS-platformen, databases, analytics en virtuele werkplekken.

Vultr rolt VX1 wereldwijd uit via zijn cloudplatform. In Europa zijn de servers beschikbaar in datacenters in Amsterdam, Frankfurt en andere steden. Deze geografische spreiding moet latency verlagen en compliance met lokale dataregels vergemakkelijken.

