Nutanix en Nvidia lanceren AI Factory voor overheden

Nutanix introduceert samen met onder meer Nvidia een geïntegreerde AI Factory-oplossing voor overheden en sterk gereguleerde sectoren. De oplossing is voorzien van FIPS-encryptie, het gebruikelijke Kubernetes-beheer en voortdurende securitymonitoring.

Nutanix en Nvidia hopen met de oplossing AI-capaciteiten te leveren waar complexe wetgeving een wegversperring kunnen zijn. De bedrijven merken op dat Nederland bijvoorbeeld een AI-fabriek in Groningen hoopt te bouwen, waar nog weinig details omheen bestaan. De precieze invulling zou zomaar kunnen lijken op wat de twee techpartijen aankondigen.

Volledig geïntegreerd pakket

Nutanix baseert de oplossing op NVIDIA’s AI Factory for Government-architectuur. NVIDIA-containers draaien op Nutanix Kubernetes Platform (NKP) en integreren met Nutanix Enterprise AI (NAI). De combinatie zorgt voor hardened configuraties, FIPS-compatibele encryptie en monitoring op kwetsbaarheden. NKP kan zowel op virtuele machines als op fysieke servers draaien. Vanuit conventionele infrastructuren die zich op deze oplossingen baseren, zou een vergelijkbaar securityniveau mogelijk zijn. Het verschil hierbij is dat het vanuit een geïntegreerde oplossing dat niveau garandeert.

Nutanix spreekt over encryptie op elke laag, robuuste governance en een snelle time-to-first-token, ofwel de tijdspanne voordat AI-modellen werkelijk inzetbaar zijn. Dit is grotendeels te danken aan de manier waarop Nvidia’s AI Factory for Government werkt. Alles van networking tot DPU’s, GPU’s en koeling zijn gevalideerd en voortvloeisels van Nvidia’s Enterprise Reference Architecture. De modelkeuze staat klanten vrij, maar zij zullen bovenal niet afhankelijk zijn van externe API’s en clouds. Hierdoor is de keuze ietwat beperkt (Gemini, GPT-5.2 en Claude zijn niet lokaal te draaien), maar met initiatieven als GPT-NL lijkt de insteek vanuit Nederland te zijn dat AI-modellen van eigen makelij moeten zijn. Hoe competitief die zijn, zal afhangen van de use case. Hoe dan ook zijn open-weight modellen nog steeds een optie, die via de Nutanix-Nvidia-oplossing zo controleerbaar mogelijk zijn.

Nutanix biedt op meer fronten meer controle voor sterk reguleerde klanten. Het lanceerde recent een Distributed Sovereign Cloud met 160 nieuwe features voor controle over data en applicaties. Die expertise komt nu van pas bij de AI Factory-oplossing, waar soevereiniteit en security samenkomen met Nvidia’s hardware.

Alternatief is complex

De kant-en-klare aard van de aangekondigde AI Factory-versie spreekt aan. Desondanks zal hier ongetwijfeld een hogere prijskaart aan zitten dan het aanbod dat niet specifiek ‘for Government’ is, waarbij de vereiste securitytooling natuurlijk nog bovenop die kosten komen. Het is voor techbedrijven aantrekkelijker om een volledig gevalideerd platform te ontwerpen voor een meerprijs, wat handwerk scheelt voor de klant. Voor banken, zorginstellingen en andere kritieke infrastructuur is een dergelijk aanbod interessant om de interne IT-kosten te verlagen, aangezien de private cloud wel de support voor complexe workloads kent die een basale on-prem omgeving mist.