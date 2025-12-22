AI-chipmaker Cerebras wil naar beurs na meerdere vertragingen

Cerebras Systems bereidt zich voor op een nieuwe beursgang in de Verenigde Staten. De AI-chipmaker wil volgende week de aanvraag indienen bij de SEC, met het vizier op een beursnotering in het tweede kwartaal van 2026.

Dat laat Reuters weten. Het bedrijf trok in oktober zijn eerdere beursgang in, enkele dagen nadat het ruim 1 miljard dollar ophaalde bij een waardering van 8 miljard dollar. Dat was overigens al de tweede vertraging: Cerebras diende in 2024 papierwerk in bij de Amerikaanse beurstoezichthouder, maar stelde dat uit na een nationaal veiligheidsonderzoek.

Geopolitieke complicaties

De eerdere vertraging hing samen met een onderzoek door het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Dat richtte zich op de minderheidsparticipatie van G42, een techconglomeraat uit de Verenigde Arabische Emiraten. Amerikaanse autoriteiten vreesden dat bedrijven uit het Midden-Oosten China toegang zouden kunnen geven tot geavanceerde Amerikaanse AI-technologie.

In de nieuwe aanvraag staat G42 niet meer vermeld als investeerder, melden bronnen. De reden daarvoor is onbekend. Cerebras meldde eerder dit jaar dat het goedkeuring heeft gekregen van CFIUS.

Wafer-scale technologie tegen Nvidia

Cerebras staat bekend om zijn wafer-scale engines, chips die het trainen en inferencing van grote AI-modellen moeten versnellen. Het bedrijf concurreert daarmee direct met Nvidia en andere AI-chipmakers. Momenteel kent Nvidia een reusachtige voorsprong als het om adoptie gaat, met als bijkomend voordeel dat het inmiddels de diepste zakken heeft in daar portefeuille door miljarden dollars aan omzet per kwartaal. Enkel Google zou van de ene op de andere dag zonder grote problemen onafhankelijk van Nvidia’s GPU’s kunnen opereren dankzij haar Tensor Processing Units (TPU’s).

Partijen als Cerebras en Groq hopen via een geheel andere architectuur bovenal efficiëntie en/of AI-prestaties te behalen die Nvidia uitdagen. Cerebras in het bijzonder claimt efficiënter te zijn, goedkoper en 21 keer sneller dan Nvidia’s snelste GPU-systeem, DGX Blackwell. Llama 4 Maverick draaide via een andere benchmark 2,5 keer sneller, dus de resultaten zijn uiterst variabel. Een beursgang zou laten zien hoeveel indruk dergelijke claims maken op investeerders.