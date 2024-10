Nvidia-uitdager Cerebras gaat naar de beurs

Cerebras gaat officieel voor een beursgang in New York. Onlangs diende de chipfabrikant en uitdager van Nvidia hiervoor een officiële aankondiging in bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. De prijs van een aandeel CBRS is nog onbekend.

De beursgang van Cerebras hing al enige tijd in de lucht, maar is nu officieel. In de officiële aankondiging aan de SEC geeft de chipfabrikant aan dat het zogenoemde Class A-aandelen in omloop brengt. De hoeveelheid aandelen en de prijs zijn nog onbekend.

De chipmaker wordt bij zij beursgang bijgestaan door de banken Citigroup, Barclays, UBS Investment, Wells Fargo Securities en Mizuho als zogenoemde ‘underwriters’ van de prospectus.

Uitdager van Nvidia

Cerebras ontwikkelt processors voor het trainen van AI-modellen en inference. Daarnaast biedt het ook AI-systemen voor het draaien van deze processors en het verwerken van de benodigde data.

De chipfabrikant wordt vaak als een grote concurrent voor de GPU’s van markleider Nvidia gezien. Zo biedt het naar eigen zeggen de snelste AI-chip ter wereld; de Cerebras Wafer-Scale Engine (WSE-3).

Deze AI-chip beschikt daarvoor over maar liefst 4 biljoen transistors, 900.000 cores en 125 Petaflop aan AI-compute in een flinke machine. Gebruikers kunnen in totaal 2.048 van deze WSE-3 engines aan elkaar koppelen. Dit moet uiteindelijk 256 Exaflop aan rekenkracht opleveren.

Nvidia zou voor deze omvang aan rekenkracht tienduizenden van zijn recente Blackwell GPU’s aan elkaar moeten koppelen.

Wel voorbehoud

De beursgang is overigens nog geen gelopen race. Cerebras maakt in zijn aankondiging een voorbehoud voor marktomstandigheden. Hierdoor kan de chipfabrikant geen garantie geven of het aanbod, de omvang van het aantal aandelen en andere voorwaarden zullen worden voltooid.

De chipmaker maakte op hetzelfde moment van de aankondiging van zijn beursgang ook de cijfers over 2023 bekend. Vorig jaar boekte Cerebras een totale omzet van 78,74 miljoen dollar (70,91 miljoen euro). In 2022 was dat nog bijna drie keer lager: 24,62 miljoen dollar.

