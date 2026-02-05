Binnen vier maanden twee miljard dollar voor chipmaker Cerebras

De Amerikaanse AI-chipontwikkelaar Cerebras Systems heeft opnieuw 1 miljard dollar aan groeikapitaal opgehaald. Het gaat om een Series H-financieringsronde die het bedrijf waardeert op ongeveer 23 miljard dollar.

De investering komt opvallend snel na een eerdere kapitaalronde van 1,1 miljard dollar, die slechts vier maanden geleden werd afgerond. De nieuwe ronde werd geleid door Tiger Global. Ook onder meer Benchmark, Fidelity Management & Research Company, Atreides Management, Alpha Wave Global, Altimeter, Coatue, 1789 Capital en chipfabrikant AMD namen deel.

De timing van de financiering valt samen met berichten dat Cerebras onlangs een meerjarige overeenkomst ter waarde van ruim 10 miljard dollar zou hebben gesloten met OpenAI voor de levering van AI-hardware. Dat zou de plotselinge behoefte aan extra kapitaal kunnen verklaren, aangezien de productie en uitrol van de systemen zeer kapitaalintensief is, meldt SiliconANGLE.

Cerebras onderscheidt zich al jaren met een afwijkende chiparchitectuur. In plaats van AI-accelerators te bouwen uit meerdere losse chips, ontwikkelt het bedrijf processors die bestaan uit één volledige siliciumwafer. De huidige generatie, de Wafer Scale Engine 3, bevat volgens het bedrijf circa vier biljoen transistoren. Dat is vele malen meer dan moderne GPU’s, zoals de Blackwell B200 van Nvidia.

Interne geheugenpool

Ongeveer de helft van het chipoppervlak is gereserveerd voor een interne SRAM-geheugenpool van 44 gigabyte. Daardoor kunnen veel AI-modellen volledig op de chip draaien zonder voortdurend data te verplaatsen naar extern HBM-geheugen. Dat vermindert vertragingen die normaal ontstaan door datatransport tussen processor en geheugen en moet de verwerking aanzienlijk versnellen.

Wafer-scale chips werden historisch gezien nauwelijks gebouwd vanwege productieproblemen. Hoe groter de chip, hoe groter de kans dat productiefouten een deel van de transistoren onbruikbaar maken. Cerebras probeert dit te ondervangen door de WSE-3 op te delen in ongeveer 900.000 afzonderlijke cores. Als er in een deel van de chip een defect optreedt, kan de rest van het systeem het dataverkeer omleiden, zodat de processor als geheel bruikbaar blijft.

De chip wordt geleverd als onderdeel van een watergekoeld systeem, de CS-3. Eén systeem levert volgens Cerebras een rekenvermogen van 125 petaflops. Klanten kunnen tot 2.048 van deze systemen koppelen in een cluster met een theoretische capaciteit van 256 exaflops. Dat zou voldoende zijn om zeer grote taalmodellen met tientallen biljoenen parameters te trainen.

Uit documenten die Cerebras eerder indiende voor een beursgang blijkt dat het bedrijf in de eerste helft van 2024 een omzet boekte van 136,4 miljoen dollar. Dat was meer dan tien keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies daalde in die periode van 77,8 miljoen naar 66,6 miljoen dollar.

Cerebras trok zijn beursaanvraag later weer in met de verklaring dat de informatie inmiddels verouderd was en de snelle groei van het bedrijf niet langer goed weergaf. Inmiddels zou het bedrijf plannen hebben om de IPO-documentatie opnieuw in te dienen, met als doel mogelijk al in het tweede kwartaal naar de beurs te gaan.