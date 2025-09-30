AI-chipmaker Cerebras haalt miljard op voor langverwachte beursgang

Cerebras haalt 1,1 miljard dollar op in een nieuwe financieringsronde van verschillende investeerders. De AI-chipmaker stelt daarmee de beursgang uit die vorig jaar al werd verwacht. Intussen is Cerebras al wel dubbel zoveel waard als voorheen.

Het vers opgehaalde geld gaat naar uitbreiding van de productie in de Verenigde Staten. Na productie door TSMC worden de chips van Cerebras in Amerika verpakt. Dat tweede proces is in het geval van dit AI-bedrijf bijzonder complex wegens het grote formaat van de aan elkaar gelijmde processoren. In tegenstelling tot de chips van Nvidia, AMD of Intel gaat het hier namelijk om ‘wafer-scale’ producten, ofwel chips die zo groot zijn als de schijven waarop de ontwerpen van chips worden getekend.

“We hebben de productiecapaciteit in de afgelopen 18 maanden 8 keer vergroot, en gaan de komende zes tot acht maanden nog eens 4 keer verder,” vertelt CEO Andrew Feldman.

De omzet van Cerebras groeide van minder dan 6 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2023 naar ongeveer 70 miljoen dollar in dezelfde periode van 2024. Dit jaar heeft het bedrijf klanten als Hugging Face, Meta, Notion en Perplexity aangekondigd.

Waardering verdubbeld

De nieuwe financieringsronde waardeert Cerebras op 8,1 miljard dollar. Dit is ruim twee keer de 4 miljard dollar die het bedrijf in 2021 waard was. Feldman legt tegenover CNBC uit dat het bedrijf nog steeds van plan is om naar de beurs te gaan. “Ik denk niet dat dit een voorkeur voor één of het ander aangeeft. We hebben enorme mogelijkheden voor ons en het is goed om die niet te laten vallen door gebrek aan kapitaal.”

Cerebras maakt chips voor AI-training en -inferencing en beheert een clouddienst waarop LLM’s draaien. Het bedrijf concurreert rechtstreeks met Nvidia, momenteel de ongenaakbare marktleider. De eigenlijke beursgang werd precies een jaar geleden aangekondigd, maar bleef uit door complicaties rond G42, een grote klant uit het Midden-Oosten. De G42-episode leidde tot een aanvaring met het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), dat buitenlandse investeringen moet goedkeuren voordat een beursgang op Wall Street is toegestaan.

Ondanks de vertraging blijven investeerders optimistisch over Cerebras. Onder de deelnemers aan de financieringsronde bevinden zich 1789 Capital, Alpha Wave Ventures, Altimeter Capital, Atreides Management, Benchmark, Tiger Global en Valor Equity Partners. Feldman noemt dit “investeerders waar iedereen trots op zou zijn als hoeksteen van een IPO.”

De beursgang blijft gepland voor later in 2025.