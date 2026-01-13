Meta grijpt in en wil 10 procent van metaverse-groep ontslaan

Meta is van plan om fors in te grijpen in zijn Reality Labs-divisie. Volgens ingewijden wil het technologiebedrijf ongeveer tien procent van de medewerkers in deze tak ontslaan. De ingreep past binnen een heroriëntatie waarbij investeringen in AI voorrang krijgen boven de ontwikkeling van de metaverse.

Dit meldt The New York Times. Reality Labs telt naar schatting zo’n 15.000 werknemers en richt zich op virtual reality, augmented reality en bijbehorende hardware en software. De aangekondigde ontslagen zouden al deze week bekendgemaakt kunnen worden en raken vooral teams die werken aan VR-headsets en sociale platforms in virtual reality. Hoewel het om een beperkt deel van Meta’s totale personeelsbestand van circa 78.000 mensen gaat, vallen de klappen relatief hard binnen de metaverse-activiteiten.

De herstructurering volgt op interne druk om de uitgaven voor 2026 te verlagen. Tegelijkertijd investeert Meta juist meer in kunstmatige intelligentie om concurrerend te blijven ten opzichte van partijen als OpenAI en Google. Topman Mark Zuckerberg heeft de afgelopen tijd extra middelen vrijgemaakt voor experimentele AI-projecten, waaronder een intern lab dat zich richt op de ontwikkeling van zeer geavanceerde AI-systemen. Ook de bouw van grootschalige datacenters slokt de komende jaren tientallen miljarden dollars op.

Nog geen massamarkt voor VR-headsets

Binnen Meta staat Reality Labs al langer ter discussie. Sinds de overname van Oculus in 2014 vormt de divisie het hart van Zuckerbergs visie op de metaverse, een virtuele opvolger van het huidige internet. In 2021 onderstreepte het bedrijf die ambitie met een naamswijziging van Facebook naar Meta. De commerciële doorbraak bleef echter uit. Ondanks enorme investeringen hebben VR-headsets geen massamarkt gevonden en blijft het rendement achter bij de verwachtingen van investeerders.

Niet alle onderdelen van Reality Labs lijken even zwaar geraakt te worden. De teams die werken aan augmented reality en draagbare technologie zouden grotendeels buiten schot blijven. Die groep ontwikkelt onder meer slimme brillen en polsbanden waarmee gebruikers via spraak en gebaren met digitale interfaces kunnen communiceren. Vooral de slimme brillen die Meta samen met Ray-Ban op de markt bracht, blijken succesvol en zijn inmiddels miljoenen keren verkocht. Dat succes verklaart waarom Meta juist hier extra budget naartoe wil verschuiven.