Meta knijpt Metaverse af met grote kostenreductie

Meta lijkt grote verschuivingen door te voeren binnen Reality Labs. Dit is de divisie die verantwoordelijk is voor de metaverse-activiteiten en de Quest-headsets.

The New York Times citeert interne bronnen die stellen dat het bedrijf werkt aan een forse herstructurering. Daarbij kan dertig procent van het budget van de metaverse-unit verdwijnen. Dat kan, voegt SiliconANGLE toe, leiden tot ingrijpende reorganisaties binnen het team dat de hardwarelijn ontwikkelt.

Binnen de metaverse-eenheid vallen onder meer de Quest-headsets en het sociale VR-platform Horizon Worlds. De Quest 3, het huidige topmodel, draait op een aangepaste Snapdragon XR2 Gen 2-chip en levert een hoge resolutie per oog. Ondanks die technologische verbeteringen blijft Meta kampen met beperkte consumentenadoptie van VR, terwijl de verliezen binnen Reality Labs blijven oplopen. Volgens SiliconANGLE overweegt de top van het bedrijf om structureel te snijden in de middelen die naar VR-ontwikkeling gaan, waarbij tussen de tien en dertig procent van de medewerkers hun baan kunnen verliezen.

Meta gaat mogelijk leunen op externe leveranciers

De mogelijke herstructurering komt op een moment dat er geruchten circuleren over een opvolger van de Quest 3. Die nieuwe headset zou een lichter ontwerp krijgen en over een scherper display beschikken. Het is nog onduidelijk hoe de budgetreducties zich verhouden tot die plannen.

Sommige analisten speculeren dat Meta het ontwikkeltempo van eigen hardware kan vertragen en meer gaat leunen op externe leveranciers. Dat scenario wordt gevoed door een eerdere stap waarbij Meta het besturingssysteem van de Quest toegankelijk maakte voor andere fabrikanten. Door partners meer ruimte te geven kan het bedrijf zijn eigen investeringen terugschroeven zonder het VR-ecosysteem stil te leggen.

Horizon Worlds, de sociale omgeving die Meta als kern van zijn metaverse-strategie positioneert, hangt eveneens samen met de mogelijke bezuinigingen. Hoewel het platform de afgelopen jaren verschillende updates kreeg, blijft het gebruikersaantal achter bij de verwachtingen. Hoe de mogelijke reorganisatie de toekomst van de app beïnvloedt, is nog niet duidelijk.

Meta heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op VR als fundament voor zijn langetermijnvisie. Sinds de overname van Oculus in 2014 probeert het bedrijf een breed publiek te overtuigen van immersieve digitale omgevingen. Tegelijkertijd nemen de strategische prioriteiten toe op andere technologiegebieden en dwingt de combinatie van stijgende kosten en matige marktgroei Meta tot moeilijke keuzes.