Sony stopt levering memory cards door NAND-tekort

Sony neemt voorlopig geen bestellingen meer aan voor zijn CFexpress- en SD-geheugenkaarten. Een nijpend tekort aan NAND-flash, aangejaagd door de enorme vraag hiernaar voor de uitbouw AI-datacenters, maakt de inkoop ervan onmogelijk. Wanneer Sony de orders hervat is onbekend; een oplossing wordt voor eind 2027 niet verwacht.

Vanuit Sony zijn er geen exemplaren te bestellen van CFexpress type A-, CFexpress type B- en SDXC/SDHC-geheugenkaarten. De reden is simpel: het Japanse bedrijf kan niet langer voldoende NAND-flashgeheugen inkopen. Die kaarten, bestemd voor digitale camera’s, maken gebruik van TLC 3D NAND, hetzelfde type dat ook in enterprise-SSD’s zit.

Dat NAND-type is schaars geworden. AI-workloads voor inferencing en training vereisen snelle datatoelevering aan GPU-servers, waarvoor enterprise-SSD’s onmisbaar zijn. Harde schijven zijn hiervoor simpelweg te traag. NAND-fabrikanten zien hun kans schoon en kiezen daarom massaal voor de lucratievere enterprise-markt boven de consumentenmarkt.

Micron ging Sony voor

Sony kiest bij het terugtrekken uit deze consumentenlevering voor een bekende weg. In december stapte Micron uit het Crucial-consumentenmerk, dat SSD’s en RAM leverde voor consumenten. De focus kwam bij dat bedrijf, tevens een producent van het geheugen als de verkoper richting de consument tot dan toe, volledig op enterprise IT te liggen.

De CEO van flashcontrollerfabrikant Phison waarschuwde eerder dat het NAND-tekort kleinere consumentenelektronicabedrijven in 2026 zelfs volledig kan stilleggen. Andere geheugenkaartfabrikanten staan naar verwachting voor dezelfde uitdaging. Zo worden memory cards het volgende slachtoffer van een steeds groter tekort aan alle vormen van geheugen buiten AI-toepassingen.

Geen tijdlijn voor herstel

Sony heeft geen datum vrijgegeven waarop het de orderacceptatie hervat. De pauze duurt tot de NAND-productiecapaciteit voldoende stijgt om ook de consumentenmarkt te bedienen. Dat is niet eerder dan eind 2027 of 2028 te verwachten.

