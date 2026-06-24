Cerebras keldert op beurs na eerste kwartaalcijfers

Cerebras publiceerde zijn eerste kwartaalcijfers sinds het naar de beurs ging. De markt was niet onder de indruk. Het aandeel daalde na sluitingstijd met 10 procent nadat de ontwerper van AI-chips voor het hele jaar brutomarges voorspelde die ruim onder die van zijn vermeende concurrenten Nvidia en AMD lagen. De omzet overtrof de verwachtingen echter ruimschoots.

Cerebras haalde vorige maand 5,55 miljard dollar op bij de beursgang, toen het aandeel op de eerste dag met 68 procent steeg en de marktwaarde naar 95 miljard dollar steeg. Doorgaans slagen nieuw beursgenoteerde bedrijven er niet in om dergelijke winsten op een iets langere termijn vast te houden. Vrij logisch ook, omdat de meeste beursnoteringen plaatsvinden tegen een vrij hoge waardering. Dit lijkt ook de dynamiek die zich bij Cerebras afspeelt.

Wafer-scale-aanpak zet marges onder druk

Voor het eerste kwartaal van 2026 rapporteerde het bedrijf een omzet van 193,4 miljoen dollar, bijna het dubbele van de 99,5 miljoen van een jaar eerder. Het gecorrigeerde nettoverlies daalde tot 2,5 miljoen dollar, wat aanzienlijk beter is dan de schatting van analisten van 36,75 miljoen dollar. De omzetprognose voor het tweede kwartaal van 194 miljoen dollar overtrof eveneens de consensus van 174,34 miljoen. Dergelijke cijfers, die vaak voldoende zijn om een kwartaalrapport te karakteriseren, zijn echter waarschijnlijk niet de oorzaak van de koersdaling.

Cerebras verwacht voor het hele jaar een brutomarge van 38 tot 41 procent, een daling ten opzichte van de 47 procent die het in het eerste kwartaal rapporteerde. Ter vergelijking: Nvidia opereert met een marge van zo’n 75 procent en AMD rond de 55 procent. Het verschil is dus aanzienlijk. Cerebras richt zich op AI-inferencing, ofwel het proces waarbij reacties op prompts worden gegenereerd, met behulp van chips die zijn opgebouwd uit volledige siliciumwafers in plaats van afzonderlijke, uitgesneden chips. Zoals we eerder hebben besproken, zorgt dat ontwerp op “wafer-scale” voor uitzonderlijke geheugenbandbreedte en snelheid voor inferencing-workloads, maar het is berucht lastig om op grote schaal te produceren en gevoelig voor fouten. Dat, of het vereist redundante cores om eventuele fysieke tekortkomingen te compenseren.

Een andere rem op korte termijn is dat Cerebras tijdelijk zijn eigen systemen terughuurt van een bestaande klant om aan de vraag te voldoen en tegelijkertijd de capaciteit van zijn datacenters uitbreidt. CFO Bob Komin zei tijdens de conference call na de bekendmaking van de resultaten dat “de extra kosten voor het huren van capaciteit bij derden de marge op kerncloud- en andere diensten tijdelijk zullen drukken ten opzichte van het huidige niveau”. Hij voegde er wel aan toe dat het bedrijf op lange termijn streeft naar brutomarges van 60 procent, precies tussen de cijfers van respectievelijk Nvidia en AMD in.

Sterke omzet, wereldwijde aanwezigheid breidt zich uit

Ondanks de margedruk blijft Cerebras snel groeien. Een groot deel van die groei is te danken aan de samenwerking met OpenAI, dat een meerjarig contract ter waarde van 20 miljard dollar heeft gesloten voor de inzet van 750 megawatt aan Cerebras-chips voor ChatGPT-inferencing. CEO Andrew Feldman zei dat het bedrijf in een vroeg stadium van besprekingen is om datacenters te openen in Israël, de Emiraten, Australië, Singapore, India en Indonesië.