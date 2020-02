GitLab rolt update uit voor verbeterde pipelines

GitLab heeft deze week een update uitgerold voor het GitLab CI/CD-platform. De update moet pipelines efficiënter en makkelijker te beheren maken. Verder moeten pipelines ook makkelijker opgezet kunnen worden in Windows-omgevingen.

Versie 12.7 van het platform van GitLab voegt ondersteuning toe voor Parent–Child Pipelines en Pipeline Resource Groups. Parent-Child Pipelines maken het mogelijk om afzonderlijke child-pipelines tegelijkertijd te laten lopen, terwijl Pipeline Resource Groups DevOps teams in staat moeten stellen om de cuncurrentie tussen pipelines te beperken, om zo workloads en middelen beter te beheren.

Verder is er een Code Review Analytics-module ontworpen om het gemakkelijker te maken om Merge Requests die in review zijn te vinden, die een bepaald soort interventie vereisen. Tegelijkertijd zijn er verbeterde Merge Request-widgets die laten zien wanneer wijzigingen in een specifieke omgeving zijn aangebracht.

Meer nieuwe mogelijkheden

Andere nieuwe mogelijkheden op het GitLab-platform zijn de mogelijkheid om alle wijzigingen automatisch in gang te zetten met de integrated development environment (IDE) van GitLab, en de mogelijkheid om groepstoegang te delen met een andere groep.

Tot slot heeft GitLab een bètaversie van Windows Shared Runner toegevoegd, die Windows-omgevingen via een managed service naar het GitLab-platform brengt. Darren Eastman, senior productmanager voor Runner bij GitLab, stelt dat Windows-omgevingen nu ‘volwaardige burgers’ van het GitLab-platform worden. Dit in plaats van het apart moeten downloaden van agent-software waardoor workloads op een GitLab pipeline worden uitgevoerd.