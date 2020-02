Go en Python populairst op verlanglijst ontwikkelaars

De programmeertalen die de meeste ontwikkelaars in de toekomst willen leren zijn Go en Python zo blijkt uit een onderzoek van HackerRank, een platform voor het matchen van ontwikkelaars en hun vaardigheden.

HackerRank heeft meer dan 116.000 ontwikkelaars uit 162 landen ondervraagd voor het onderzoek, om tot inzichten te komen over de opleiding van ontwikkelaars, de vooruitzichten op een baan, de verwerving van vaardigheden en hun salarissen.

Go van Google staat niet in de top-10 van de meest bekende programmeertalen, maar wel in de top van talen die ontwikkelaars het liefst willen leren. Zo’n 36 procent van de participanten kijkt namelijk naar Go als volgende taal om te leren, gevolgd door 28 procent die Python als volgende taal om te leren aanwijzen.

Top 10

Andere talen die hoog op de lijst staan zijn Kotlin, een taal die populair is onder Android-ontwikkelaars, de JavaScript ‘superset-taal’ Typescript van Microsoft, en R, een taal die veel gebruikt wordt door data scientists. De overige talen in de top 10 zijn Scala, Swift, Rust, Ruby en JavaScript.

C, de programmeertaal die in de jaren 1970 bij Bell Labs werd gecreëerd, maakte een heropleving door bij ontwikkelaars, zo blijkt uit de meest recente Tiobe-index. Daarin staat de taal op plek 2, na Java, maar voor Python.

Generatieverschillen

HackerRank meldde verder dat C door bijna 40 procent van de Gen Z-participanten wordt gebruikt om te leren coderen, waardoor het veruit de meest populaire taal is voor die generatie.

Iets meer dan 30% van de millenials begon met C. Gen X en Babyboomers zijn meestal begonnen = met het leren van BASIC, dat in 1964 werd gecreëerd door John Kemeny en Thomas Kurtz, voor het Dartmouth College.