Amazon maakt AWS Chatbot beschikbaar

Amazon heeft bekendgemaakt dat AWS Chatbot beschikbaar is. De dienst wordt gebruikt voor het verzenden van meldingen aan DevOps-teams.

AWS Chatbot maakt het mogelijk om security-, facturerings- en systeemstabiliteitsnotificaties naar DevOps-teams te sturen via Slack. De dienst levert waarschuwingen van verschillende belangrijke AWS-diensten, waaronder Amazon Cloud Watch, AWS Health, AWS Budgets, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty en AWS CloudFormation.

De dienst maakt gebruik van de Amazon Simple Notification Service die ook dezelfde meldingen direct naar ontwikkelaars mailt. AWS Chatbot werkt door SNS topicsmeldingen van klanten door te sturen naar Slack-kanalen of Chime-chatrooms van ontwikkelaars. Beheerders kunnen de melding aan Slack toevoegen vanuit de console binnen de AWS Chatbot. Wel zegt Amazon dat voor sommige diensten een extra configuratie nodig is.

“DevOps-teams kunnen real-time meldingen ontvangen die helpen hun systemen te monitoren vanuit Slack”, schreef het Slack-team in een blogpost. “Het betekent dat ze situaties kunnen aanpakken voordat ze volwaardige problemen worden, of het nu gaat om een afwijking van het budget, een overbelasting van het systeem of eventuele securityproblemen.”

AWS Chatbot werd in 2019 gelanceerd als beta-versie en is vanaf nu gratis beschikbaar. Gebruikers hoeven alleen maar te betalen voor de onderliggende AWS-diensten die ze gebruiken.