Chef focust op security met nieuwe producten Compliance en Desktop

Chef onthult twee nieuwe producten, Chef Compliance en Chef Desktop. Deze producten bieden een eenvoudige manier om het cybersecurity-beleid in bedrijfssystemen af te dwingen.

Chef Compliance biedt de mogelijkheid om een set securityregels te definiëren waaraan een systeem zich moet houden en vervolgens regelmatig te controleren of het aan de regels voldoet. Daarnaast controleert de tool of een server gevoelig is voor de beruchte Meltdown-kwetsbaarheid en bekijkt het een Kubernetes-implementatie om te beoordelen of de securityinstellingen best practices volgen.

Beheerders kunnen uitzonderingen op de securityregels instellen voor applicaties met speciale vereisten, compliance-overtredingen in een dashboard zien en geautomatiseerde herstelhulpmiddelen gebruiken om de overtredingen te verhelpen. Compliance is een commerciële versie van het open-source inSpec framework van Chef.

Chef Desktop

Met Chef Desktop kunnen IT-teams de pc’s en workstations van medewerkers beveiligen met behulp van automatiseringsmogelijkheden. Beheerders kunnen securityinstellingen configureren en besturingssysteempatches verwijderen. Ook kunnen beheerders andere taken uitvoeren zoals het installeren van werk-gerelateerde applicaties. Met Chef Desktop richt het bedrijf zich op het verminderen van de risico’s van thuiswerken nu werknemers vaak niet naar kantoor komen.

Enterprise Automation Stack

Chef kondigde de producten aan op zijn digitale Chef Online-evenement. Het bedrijf liet tijdens het evenement ook weten Enterprise Automation Stack van een update te voorzien. Deze update introduceert nieuwe functies voor infrastructuurmonitoring en tools voor het beheer van softwarepakketten voor ontwikkelprojecten.