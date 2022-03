Google heeft een tweede Android 13 Developer Preview uitgebracht. De versie biedt meer functionaliteit voor security en privacy, maar ook voor een betere gebruikservaring.

De nieuwe features moeten het voor gebruikers mogelijk maken de security- en privacy-instellingen beter te beheren. Ontwikkelaars krijgen hiervoor meer mogelijkheden en API’s, om de security- en privacy-functionaliteit in applicaties in te bouwen. Eindgebruikers moeten daardoor met een gerust hart hun persoonlijke en gevoelige data aan apps en het besturingssysteem kunnen toevertrouwen.

Zo zijn toestemmingen voor notificaties aangepast. Apps op Android 13 moeten toestemming vragen aan de eindgebruiker voordat ze notificaties afgeven. Dit zorgt ervoor dat gebruikers minder overladen worden met notificaties. Ze kunnen zelf meer bepalen wat zij willen zien.

Ook kunnen apps bepaalde toestemmingen verwijderen die niet langer nodig zijn. Dit is vooral handig voor geüpdatete apps die features hebben verwijderd waarvoor eerst toestemming moest worden gegeven. Bijvoorbeeld toegang tot de camera, locatie of microfoon. Hiermee kunnen ontwikkelaars met hun apps proactief de privacy van gebruikers beschermen door hun toestemmingen automatisch in te trekken.

Daarnaast moeten ontwikkelaars vastleggen of hun apps informatie van andere apps ontvangen met zogenoemde ‘context-registred recievers’. Door deze verklaring krijgen ontwikkelaars meer controle over de security van hun apps. Zij kunnen zo bepalen of hun apps de informatie willen afgeven of ontvangen.

Eindgebruikerservaring

Op het gebied van de gebruikerservaring zijn ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo zijn er zaken aangepakt als ondersteuning voor Bluetooth Low Energy Audio. Een tool maakt het mogelijk audio uit te zenden en te delen met anderen. De nieuwe tool moet vooral op batterijcapaciteit besparen. Ook is de nieuwe MIDI 2.0 standaard geïmplementeerd.

Tijdspad

De introductie van Android 13 Developer Preview 2 is een volgende stap in het ontwikkelingsproces van het mobiele besturingssysteem. Google is van plan de komende maanden nog een aantal previews uit te brengen. De definitieve versie van Android 13 wordt tussen juli en september verwacht.

Tip: Eerste ontwikkelaarspreview Android 13 biedt securityupdates