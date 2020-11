Red Hat breidt OpenShift uit naar edge-omgevingen

Red Hat heeft een aantal updates gepresenteerd voor Red Hat Openshift. Met de toegevoegde functionaliteit is het containerplatform nu onder meer uitgebreid naar edge-omgevingen.

Versie 4.6 van Red Hat OpenShift zet in op de hybrid cloud. Volgens de open source-gigant zijn containers niet alleen meer belangrijk voor on-premise, private of public cloudomgevingen, maar ook steeds meer voor edge-locaties. Red Hat heeft daarom zijn containerplatform Red Hat OpenShift nu naar deze locaties verder uitgebreid.

Functionaliteit OpenShift voor edge-omgevingen

Concreet voegt Red Hat nu functionaliteit voor een remote worker node toe aan Red Hat OpenShift. Hiermee wordt het mogelijk om deze node, of meerdere nodes, centraal te beheren als onderdeel van een gedistribueerd cluster. Ook kunnen deze remote worker nodes nu via het zakelijke open-source OS Red Hat Enterprise Linux (RHEL) versie 8.2 worden uitgerold naar edge-omgevingen.

Verder komt Red Hat met een aantal nieuwe edge use cases. Denk daarbij aan een blueprint voor de industriële maakomgevingen voor applicaties als machine learning en AI. Deze use case komen beschikbaar als een complete GitOps repository.

Serverless Framework en Quarkus

Een ander belangrijk onderdeel van de nu uitgebrachte update is een uitbreiding van het Red Hat OpenShift Serverless Framework. Versie 1.11 ondersteunt nu compleet Knatives voor eventing en diverse andere functies. Hierdoor kunnen op elk moment complexe event-driven container applicaties zoveel resources gebruiken als zij maar willen. Zonder dat beheerders zich hierbij zorgen hoeven te maken dat de deze applicaties te weinig of te veel bronnen gebruiken.

Daarnaast is nu Red Hat Quarkus aan Red Hat OpenShift toegevoegd. Dit is een lichtgewicht instance van Java die voor Kubernetes is geoptimaliseerd. Hiermee kunnen ontwikkelaars belangrijke Java-applicaties hergebruiken binnen Kubernetes.

Tip: Red Hat maakt Java geschikter voor cloud-native development

Overige toegevoegde functionaliteit

Verder voegt Red Hat onder meer nieuwe functionaliteit toe voor Red Hat Virtualization. Met deze functionaliteit wordt het mogelijk om bestaande vm-applicaties op Red Hat OpenShift te draaien. Zo is het nu mogelijk om met een set templates in een enkele klik vm’s te lanceren om Windows-workloads te draaien.

Andere toegevoegde functionaliteit betreft de introductie van de Red Hat OpenShift Ansible Content Collection. Dit is gecertificeerde content voor het Red Hat Ansible Automation Platform en moet klanten helpen bij het beheren en uitbreiden van Red Hat OpenShift met behulp van de automatiseringstechnologie Red Hat Ansible.

Red Hat OpenShift is nu ook verder aangepast om makkelijker Kubernetes in cloudomgevingen van publieke overheden toe te passen. De oplossing van Red Hat helpt bijvoorbeeld nu bij het inzetten van Kubernetes binnen AWS GovCloud en Azure Government Cloud en biedt ook nog een uitgebreide ondersteuning voor OpenSCAP.

Tip: Red Hat voelt zich onoverwinnelijk met OpenShift onder vleugel IBM