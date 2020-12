AWS introduceert stresstest-tool voor applicaties

AWS heeft AWS Fault Injection Simulator gelanceerd. Deze as-a-service-oplossing van de techgigant is een zogenoemd Chaos Engineering-tool voor het onder hoge druk testen van de veerkracht van applicaties en productieomgevingen, zodat mogelijke problemen voortijdig kunnen worden opgelost.

Met het simuleren van worst-case scenario’s kunnen problemen eerder worden ontdekt en opgelost voordat zij plaatsvinden. Denk daarbij aan het simuleren van server crashes en API throttling. Hiermee ontdekken zij problemen als verborgen gebreken, het in de gaten houden van blind spots en prestatiebottlenecks.

Met de introductie van AWS Fault Injection Simulator wil AWS dit soort Chaos Engineering-diensten niet alleen voor grote bedrijven beschikbaar maken, maar ook andere bedrijven ervan laten profiteren.

Functionaliteit

Concreet maakt AWS Fault Injection Simulator het mogelijk om experimenten met Chaos Engineering in de cloud te draaien. Dit moet het hele proces van het uitvoeren van deze stresstests versimpelen. De nu gelanceerde as-a-servicedienst is een volledig beheerde Chaos Engineering-dienst die het voor beheerders makkelijker maakt om voor een reeks AWS-diensten grootschalig kwetsbaarheden in applicaties te ontdekken en de prestaties en veerkracht te verbeteren.

Beheerders kunnen met de tool snel experimenten opzetten met behulp van vooraf gebouwde templates voor bepaalde verstoringen, zoals server latency en databasefouten. Ook kunnen zij complete workflows opzetten voor het testen.

AWS Fault Injection Simulator komt volgend jaar beschikbaar.