Citrix komt met functies voor mentale gezondheid

Citrix heeft nieuwe functies aan Workspace toegevoegd waarmee werkgevers een oogje kunnen houden op de mentale gezondheid van hun werknemers. Het bestaat uit een aantal eenvoudige low-code functies.

In een persbericht over de nieuwe functies vertelt Citrix heel uitgebreid over het belang van mentale gezondheid tijdens de coronapandemie. Sinds het begin van de maatregelen zouden verhoogde mate van stress en depressie enorm zijn gestegen. Citrix belooft daar met zijn nieuwe functies voor Workspace verandering in aan te brengen.

“Bedrijven hebben traditioneel vooral de nadruk gelegd op de fysieke gezondheid van hun werknemers en beschouwen de andere aspecten als een taboe. Maar de pandemie heeft hier verandering in aangebracht”, vertelt Donna Kimmel, Executive Vice President en Chief People Officer van Citrix. “Bedrijven houden nu meer holistische conversaties over de mentale, spirituele en emotionele aspecten van de gezondheid, omdat ze zich realiseren dat ze een werkruimte moeten creëren die hun mensen in staat stelt om in alle opzichten gezond te zijn.”

Low-code tools

Citrix heeft duidelijk nobele doelen en grote beloftes. Het wil met een handvol nieuwe tools bedrijven helpen om de moraal van werknemers op peil te houden. Deze low-code tools spelen in op de nieuwe microapp-mogelijkheden in Workspace.

Citrix benoemt vier specifieke mogelijkheden in van de tools:

Enquêtes houden om een beeld te vormen van het geluk en de mentale gezondheid van werknemers;

Positief nieuws delen om de moraal van werknemers te verbeteren;

Collega’s en hun prestaties uitlichten om betrokkenheid en gemeenschap te bevorderen;

Relevante content uitlichten en FAQ’s opzetten om werknemers veilig vanuit één plek te ondersteunen.

Klanten kunnen apps toevoegen die gebouwd zijn door Citrix-partners of zelf nieuwe microapps bouwen.

Weerbaarder worden

Om het belang van mentale gezondheid nogmaals te onderstrepen, voegt Citrix een citaat aan het persbericht toe van Amit Sood, Doctor of Medicine en executive director bij het Global Center for Resiliency and Well-Being. “We kunnen niet in deze staat van cognitieve en emotionele onrust blijven, met vermoeidheid, negativiteit en overbelasting. Een oplossing is weerbaarder worden zodat we de huidige tegenspoed beter kunnen weerstaan en ervan kunnen terugkaatsen, fysiek sterker kunnen worden, betere relaties kunnen bewerkstelligen en van meer succes op werk kunnen genieten.”

