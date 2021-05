Nieuwe versie Pyston is 30 procent sneller dan Python

De ontwikkelaars van Pyston hebben versie 2.2 uitgebracht. Pyston is een aanpassing van de populaire programmeertaal Python, waarbij extra nadruk op snelheid is gelegd.

Matige prestaties bij het implementeren van hun code is een probleem waar veel Python-ontwikkelaars tegenaan lopen. Dit heeft geleid tot het project Pyston. Pyston is een fork van de CPython-implementatie met het doel om de implementatietijd een stuk korter te maken.

30 procent sneller dan Python

In versie 2.0 van Pyston claimden de ontwikkelaars achter het project al dat hun implementatie 20 procent sneller was dan Python standaard is, maar in versie 2.2 is die snelheidsverbetering zelfs 30 procent, zo blijkt uit interne webserverbenchmarks. Dit hebben de ontwikkelaars voor elkaar gekregen zonder het onderliggende project ingrijpend te veranderen. In plaats daarvan hebben de ontwikkelaars meerdere kleinere verbeteringen doorgevoerd, voornamelijk in de mechanismen voor JIT en attribute cache.

Weinig gebruikte debugfeatures verwijderd

Een grotere ingreep is dat de ontwikkelaars een hoop weinig gebruikte debugfeatures hebben verwijderd. Deze features vertragen het implementatieproces namelijk flink, zelfs als ze niet worden gebruikt. Met alleen al deze ingreep wisten de ontwikkelaars een prestatieverbetering van 2 procent te bewerkstelligen. Dat vonden de ontwikkelaars opvallen, aangezien dat betekent dat van alle computers in de wereld die momenteel Python draaien, er 2 procent van bezig is met debugchecks.

Met het verwijderen van deze checks heeft het team wel een feature verwijderd die sommige gebruikers toch nodig hebben. Daarom positioneren de Pyston-ontwikkelaars de implementatie nu als een ‘geoptimaliseerde build’. Mensen die de debugfeatures toch nodig hebben, kunnen terecht bij de ‘debug build’ van de standaardimplementatie van Python.

Gebruik zo eenvoudig mogelijk

De ontwikkelaars van Pyston blijven eraan werken om het gebruik van de implementatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Het doel is dat uiteindelijk Python te gebruiken is door simpelweg ‘pyston’ in te typen in plaats van ‘python’. Versie 2.2 van Pyston is te vinden op GitHub.

