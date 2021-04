‘Aantal ontwikkelaars met 14 procent toegenomen’

In het afgelopen halfjaar heeft er een flinke stijging in het aantal ontwikkelaars plaatsgevonden. Nog steeds is JavaScript met stip de populairste programmeertaal, al lijkt C# de populariteit van PHP overtroffen te hebben.

Dit blijkt uit de nieuwste versie van het halfjaarlijkse State of the Developer Nation-rapport van SlashData. Het rapport schat dat er wereldwijd nu zo’n 24,3 miljoen ontwikkelaars actief zijn. Dit is een stijging van 14 procent van de 21,3 miljoen gebruikers die er in oktober 2020 waren. SlashData beschouwt iemand die een ‘constant spectrum van betrokkenheid in coderen’ heeft als een ontwikkelaar.

JavaScript en Python blijven populair

JavaScript blijft heer en meester in de wereld van softwareontwikkeling. Waar er afgelopen oktober nog 12,4 miljoen ontwikkelaars waren met vaardigheden in de programmeertaal voor het web, zijn dat er nu 13,8 miljoen. Dat is een stijging van ruim 11 procent. Ruim de helft van alle ontwikkelaars kan dus met de taal overweg. Python staat op de tweede plaats in populariteit. De programmeertaal, die veel wordt gebruikt bij machine learning en kunstmatige intelligentie, wordt inmiddels beheerst door 10,1 miljoen ontwikkelaars. Een half jaar geleden was dit nog 9 miljoen.

De reden dat JavaScript met stip bovenaan de lijst staat, is omdat veel ontwikkelaars er als tweede taal mee overweg kunnen. In projecten die voornamelijk rond Java, C# of PHP draaien, wordt ook vaak wel een beetje JavaScript-code toegepast. De onderzoekers van SlashData schatten dat een kwart van alle ontwikkelaars JavaScript in hun projecten gebruiken.

Ook Java blijft onverminderd populair. Het aantal ontwikkelaars daarvan is in het afgelopen halfjaar gestegen van 8,2 naar 9,4 miljoen. Waar afgelopen najaar zo rond de zes miljoen mensen PHP, C# of C/C++ overweg konden, zijn dat er nu respectievelijk 6,3, 6,5 en 7,3 miljoen.

Rust in opkomst

Een andere interessante programmeertaal is Rust. Momenteel zijn er slechts 1,3 miljoen ontwikkelaars die ermee raad weten, maar dat waren er een half jaar geleden slechts 800.000. Bovendien heeft Google onlangs een offensief gestart om de programmeertaal met beveiliging tegen kwetsbaarheden in het geheugen populairder te krijgen. Het bedrijf heeft de mogelijkheid toegevoegd om aan zijn Android-besturingssysteem te knutselen in de taal en lobbyt ervoor om dat ook voor elkaar te krijgen in de Linux-kernel.