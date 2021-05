OutSystems introduceert ‘Cloud Accelerators’ voor AWS

Low-codespecialist OutSystems heeft enkele componenten aangekondigd die zijn gebaseerd op Amazon Web Services. Het gaat om een aantal diensten die ontwikkelaars aan hun applicaties kunnen toevoegen, genaamd Cloud Accelerators.

In totaal gaat het om zeven verschillende Accelerators in gebieden die OutSystems beschouwt als cruciaal voor de digitale transformatie. Deze gebieden zijn de transformatie van customer experience, innovatie op de werkplek, procesoptimalisatie en de modernisering van techniek. Ontwikkelaars kunnen de elementen gebruiken voor hun eigen applicaties.

De eerste Accelerator is Digital Identity Verification. Dit is een tool om de identiteit van gebruikers te verifiëren. Een onderdeel van de mogelijkheden hiervan is face matching, waarbij een foto of selfie kan worden vergeleken met een een officieel document zoals een rijbewijs. De tool bouwt op Amazon Rekognition en Amazon S3. Verder is er Video Call Validation, een tool voor videobeldiensten die onder andere de identiteit van een klant kan verifiëren.

De Self Service Chatbot is een door AI gestuurde chatbot die basisvragen van klanten kan beantwoorden en indien nodig de klanten naar menselijke ondersteuning door kan sturen. De tool maakt gebruik van Amazon Lex en Amazon Comprehend. Met Customer and Employee Engagement Virtual Personal Assistant kunnen ontwikkelaars via stemassistenten hun klanten bereiken.

Ook zijn er twee meertalige diensten beschikbaar. De Multilangual Chatbot kan met elke taal overweg, door gebruik te maken van Amazon Translation Services, Amazon Polly en Amazon Transcribe. Miltilangual Video Interaction kan real-time video-interactie bieden. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van Amazon Kinesis, Amazon Translation Services en Amazon Transcribe.

Tot slot komt OutSystems met de Personalized Streaming Experience. Deze tool helpt bij het aanbieden van innovaties op de werkplek, zoals bij het onboarden van een nieuwe werknemer. De tool maakt gebruik van Amazon DynamoDB en Amazon S3.

Snelle modernisering

“OutSystems Cloud Accelerators bouwen voort op onze bestaande relatie met AWS om elke organisatie te helpen innoveren door middel van software,” zegt Patrick Jean, de CTO van OutSystems. “Het afgelopen jaar heeft bedrijven enorm onder druk gezet, wat leidde tot een ophoping van decennia oude software-uitdagingen en waardoor de behoefte aan innovatie is toegenomen. We lanceren deze mogelijkheden om ontwikkelaars in alle bedrijfsgroottes en industrieën een versneld pad te bieden om moderne cloudapplicaties snel, goed en voor toekomstige verandering te bouwen.”

Tip: AWS komt met cloudpakket voor videostreaming