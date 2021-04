AWS komt met cloudpakket voor videostreaming

Amazon heeft AWS for Media & Entertainment aangekondigd. Het gaat om een pakket oplossingen voor klanten die werken op de gebieden van media en content.

In AWS for Media & Entertainment worden onderdelen uit vijf verschillende AWS-takken samen gebundeld. Deze takken zijn Content Production, Media Supply Chain & Archive, Broadcast, Direct-to-Consumer & Streaming en Data Science & Analytics. In totaal krijgen gebruikers toegang tot negen AWS Services, elf AWS Solutions, dedicated AWS-toepassingen en meer dan vierhonderd AWS-partners.

Content Production

Onder Content Production vallen een aantal diensten voor het produceren van content. Het gaat om Nimble Studio, het draaien van vm-workloads met Autodesk, Adobe en Blackmagic Design, en de computemogelijkheden van EC2 G4dn-instanties.

Media Supply Chain & Archive

Om al die gecreëerde content te beheren en op te slaan, stelt Amazon enkele diensten beschikbaar onder Media Supply Chain & Archive. Hieronder vallen AWS Content Analysis, AWS Elemental MediaConvert, Amazon Rekognition, Amazon Transcribe, Amazon Translate en Amazon Comprehend. Ook krijgen gebruikers toegang tot Media2Cloud om hun videobestanden naar de cloud te migreren. Daarbij worden ook diensten als MediaConvert, Amazon DynamoDB, Amazon CloudFront en een aantal AWS Machine Learning-diensten gebruikt. Voor langetermijnopslag kan Amazon S3 gebruikt worden.

Broadcast

Broadcast bestaat uit diensten die van pas komen voor het uitzenden van de gemaakte content. De beschikbare diensten zijn AWS Elemental MediaConnect voor de transport van livevideo en AWS Elemental Live voor het live encoden van videostreams. Verder biedt Amazon Statistical Multiplexing (Statmux) for AWS Elemental MediaLive aan. Daarmee is het mogelijk om flexibeler en efficiënter lineaire content te leveren.

Direct-to-Consumer (D2C) & Streaming

Meerdere grote streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+, HBO en Amazon Prime, maken gebruik van de diensten die vallen onder D2C & Streaming. Deze zijn onder andere AWS Elemental MediaLive voor videoprocessing en AWS Elemental MediaConvert voor transcoding. Andere diensten zijn Live Streaming on AWS en Video on Demand on AWS.

Data Science & Analytics

Tot slot biedt Amazon enkele diensten aan om live te analyseren wat er tijdens een uitzending gebeurt. Een voorbeeld hiervan zijn de AI-berekeningen tijdens een Formule 1-race, zoals berekeningen waar een coureur na een pitstop in het veld terugvalt. Dit alles valt binnen Amazon EMR.

AWS for Media & Entertainment is vanaf nu beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website van Amazon.

