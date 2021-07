Microsoft stopt met SQL Server op Windows Containers

Microsoft is per direct gestopt met zijn bètaproject SQL Server on Windows Containers. Waarschijnlijk vanwege een gebrek aan eindgebruikers.

In een blogpost geeft Microsoft aan dat het bètaproject voor SQL Server op Windows Containers per direct wordt opgeschort. SQL Server on Windows Containers werd in 2017, samen met SQL Server op Linux containers, in bèta gelanceerd. De oplossing was nog in een test- en ontwikkelfase, maar heeft dus weinig tractie gekregen.

Redenen voor stoppen project

Als belangrijkste reden geeft de techgigant ‘bestaande ecosysteemuitdagingen en gebruikspatronen’ aan. Het betekent waarschijnlijk dat er weinig enthousiaste eindgebruikers zijn. Zelfs in de test- en ontwikkelfase.

Een andere reden om het traject te stoppen, is dat er weinig zakelijke Windowsapplicaties zijn die in containers op het besturingssysteem draaien. Containers op Windows worden vaker gebruikt voor security sandboxes of virtualisatietoepassingen.

Microsoft verwijdert per direct de docker hub repositories ‘microsoft/mssql-server-windows-express’ en ‘microsoft/mssql-server-windows-developer’, inclusief bijbehorende tags. Vanaf dit moment zijn ook de images voor deze repositories niet meer te downloaden.

Overstappen aan SQL Server for Linux containers

SQL Server voor Linux-containers blijft voor productieomgevingen beschikbaar. Microsoft roept de huidige eindgebruikers van SQL Server for Windows Containers hiernaar over te stappen.