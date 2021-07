Microsoft Store laat meer applicatieformaten toe

Microsoft heeft meer details gegeven hoe ontwikkelaars hun eigen applicaties naar de vernieuwde Microsoft Store kunnen brengen. Ontwikkelaars kunnen nu vrijwel iedere applicatie naar de app store brengen.

De release van Windows 11 moet ook de Microsoft Store een flinke facelift geven. Deze app store, die ook backwards compatible wordt met Windows 10, moet ontwikkelaars meer kansen geven zelf hun applicaties aan de man te brengen en ook nieuwe formaten te introduceren.

Ook app framework- en packagingformaten als Win32, .NET, UWP, Xamarin, React Native, Java en zelfs Progressive Web Apps kunnen naar de applicatie-omgeving worden gebracht. Onder andere in de MSI- en de .exe-formaten. Dit biedt ontwikkelaars meer mogelijkheden om traditionelere applicaties ook voor Windows 11 beschikbaar te maken.

De komst van mogelijkheden van Win32-applicaties betekent onder meer dat eindgebruikers straks hun applicaties niet meer via de Microsoft Store hoeven up te daten, maar dat rechtstreeks via de aanbieder kunnen doen. Dit moet klanten meer gebruiksgemak bieden, zo is de gedachte.

Toch is er bezorgdheid over de stap. Vooral als het gaat om de eindgebruikerservaring en de security. Op het gebied van ervaring rondom updates worden eindgebruikers nu afhankelijk van de ontwikkelaar. De update-momenten kunnen hierdoor enorm variëren, irritante pop-ups hebben of bepaalde op de achtergrond draaiende diensten installeren waar klanten niet op zitten te wachten. Ook kan er gedoe ontstaan met zogenoemde auto updates.

Op het gebied van security betekent het aanbieden van allerlei applicaties dat Microsoft mogelijk de controle van deze applicaties binnen de Microsoft Store kan verliezen. Bijvoorbeeld omdat deze allerlei checks kunnen omzeilen wanneer ze worden geüpload. Dit maakt de Microsoft Store mogelijk onveilig, zo geven de experts aan.

