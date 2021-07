Techzine Talks: Wat is Windows 11?

Microsoft heeft zijn belofte gebroken. Windows 10 zou de allerlaatste nieuwe Windows-versie zijn, deze zou tot in de eeuwigheid worden voorzien van updates. Toch introduceert het nu Windows 11. Tijd voor onze experts om eens hun licht te laten schijnen op deze introductie. Wat betekent dit precies voor het Windows-besturingssysteem? Waar moet je rekening mee houden? We nemen het door in een nieuwe Techzine Talks.

Windows 11 moet later dit jaar beschikbaar komen, de grote uitrol en upgrade van Windows 10 systemen volgt begin 2022. Het is echter niet alleen een nieuw versie-nummer. Windows 11 beschikt over een nieuw ontwerp, waarbij het startmenu opnieuw flink is aangepast en intelligenter wordt. Ook komt samenwerken middels Microsoft Teams meer centraal te staan in Windows 11. Hybride werken wordt door Microsoft omarmt. Microsoft komt ook met een nieuwe strategie voor de Windows Store, het bedrijf wil het verspreiden, installeren en updaten centraal via de Windows Store regelen. Het bedrijf gaat opnieuw proberen zijn partners te overtuigen vooral de Windows Store te gebruiken. Luister onze podcast voor meer informatie.

