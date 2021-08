‘Microsoft-ontwikkeltools meest gebruikt door developers’

Ontwikkelaars gebruiken ontwikkeltools van techgigant Microsoft het vaakst tijdens hun werkzaamheden. Als meest favoriete programmeertaal wordt JavaScript genoemd en AWS is de meest gebruikte public cloudomgeving.

Uit een wereldwijd onderzoek van Stack Overflow komt naar voren dat ontwikkelaars graag de ontwikkeltools van Microsoft gebruiken in het ontwikkelproces van hun applicaties en software. Op de ranglijst van meest gebruikte ontwikkeltools of IDE’s scoort Visual Studio Code als meest gebruikte tool: 71 procent van de ondervraagde ontwikkelaars ziet deze tool als meest favoriete. De tool wordt gevolgd door Visual Studio en Notepad++. In het afgelopen jaar is het gebruik van Visual Studio Code flink toegenomen.

Andere IDE’s als IntelliJ IDEA, Android Studio en Eclipse hebben ook meer gebruikers gekregen. De onderzoekers leiden hieruit af dat ontwikkelaars in het algemeen steeds vaker meerdere IDE’s gebruiken in hun ontwikkelproces.

JavaScript meest gebruikte programmeertaal

Het onderzoek van Stack Overflow keek ook naar de meest gebruikte programmeertaal. JavaScript kwam met 65 procent uit de bus. Daarna volgt HTML/CSS. Op dit moment populaire tools als Rust, Lisp en R komen meer onderaan de lijst. Misschien omdat het gebruik van deze talen toch op één of andere manier in de dagelijkse praktijk andere programmeertalen vereist, zoals JavaScript, Java, SQL en C#.

Databases en web frameworks

Naast tools en programmeertalen werd onder meer ook gevraagd naar de meest gebruikte databases en frameworks. Als het om databases gaat, worden MySQL, PostgreSQL, SQLite en MongoDB nu het meeste gebruikt. Belangrijke databases als Microsoft SQL Server en Oracle zagen het gebruik juist afnemen.

Als het om meest gebruikte web frameworks gaat, wordt de ranglijst aangevoerd door React.js. De populariteit van het klassieke ASP.NET dat op het legacy framework .NET Framewok draait, is gedaald.

Verder onderzocht Stack Overflow ook nog naar het marktaandeel van de public cloudomgevingen. Hier kwam AWS niet geheel verrassend met grote afstand als meest gebruikt platform naar voren. Google Cloud Platform (GCP) kwam als tweede uit de bus, gevolgd door Microsoft Azure. Als alleen naar de professionele developers wordt gekeken, dan verwisselen GCP en Azure van plaats. Dat Azure populairder onder ontwikkelaars is dan GCP, komt waarschijnlijk doordat grote bedrijven vaak een nauwe band hebben met Microsoft en daardoor ook makkelijker diens public cloud gebruiken.