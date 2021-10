Canonical geeft Ubuntu tussentijdse update voor Kubernetes en AI

Canonical heeft zijn Ubuntu Linux-distributie een update gegeven met de 21.10 Impish Indri-versie. Zo is meer functionaliteit toegevoegd voor meer gebruiksgemak voor ontwikkelaars, betere installatiemogelijkheden, cloud-native ondersteuning, Kubernetes en diverse AI- en machine learningtoepassingen.

In de nu uitgebrachte versie 21.10 of de Impish Indri-versie van Ubuntu heeft Canonical veel nieuwe functionaliteit gestopt die het voor ontwikkelaars makkelijker moet maken hun diverse werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld met de toevoeging van ondersteuning voor PHP 8 en de GNU Compiler Collection 11 met front-ends voor de programmeertalen C, C++, Objective-C, Fortran, Ada, Go, D en de daarbij behorende libraries. Ook wordt static analyse ondersteund, wat ontwikkelaars meer low-level security awareness moet geven.

Met de toevoeging van Gnome 40 krijgen ontwikkelaars meer productiviteitsmogelijkheden, bijvoorbeeld door het kunnen toepassen van dynamic workspaces en touchpad gestures. Andere functionaliteit voor ontwikkelaars is onder meer de mogelijkheid altijd de laatste versie van de Firefox-browser voor verschillende Ubuntu-versies beschikbaar te hebben. Het Windows Subsystem for Linux ondersteunt nu out-of-the box grafische applicaties, zodat Windows-ontwikkelaars altijd zonder aanpassingen op Ubuntu gebaseerde applicaties kunnen draaien.

Installatiemogelijkheden

Op installatiegebied heeft versie 21.10 ook meer functionaliteit gekregen. Doel van deze verbeteringen is van Ubuntu een echt cloud-native platform te maken dat in iedere omgeving en op ieder device kan draaien. Hiervoor komt de Ubuntu 21.10 OCI-image nu ook op Docker Hub en de Amazon ECR Public Registry beschikbaar.

Andere voor ontwikkelaars nuttige images die Canonical onderhoudt, zijn onder meer Grafana, Prometheus en NGINX. Hieraan worden nu de Apache Cassandra database, de Squid caching proxy en het complete Domain Name System Bind9 aan toegevoegd.

Containers en Kubernetes

Op het gebied van containers en Kubernetes ondersteunt de Ubuntu Linux-distributie images voor MicroK8s die op de laatste Kubernetes-versie 1.22 zijn gebaseerd. Ook wordt ondersteuning voor Kata Containers toegevoegd die meer security moet brengen. Kata Containers kan nu via een simpele command in MicroK8s worden geactiveerd. Ook is nu MicroK8s for IBM Z-ondersteuning in bèta beschikbaar, zodat gebruikers deze lichtgewicht Kubernetes-versie op IBM-mainframes kunnen draaien.

AI-, ML-functionaliteit en KFENCE

Op het gebied van AI heeft het Ubuntu KVM virtualisatieplatform nu ondersteuning toegevoegd voor de virtuele GPU’s van Nvidia. Deze worden vooral gebruikt voor ontwerpapplicaties. Ook ondersteunt het MicroK8s Kubernetes-platform nu Nvidia GPU operator 1.7.0. Dit maakt het weer makkelijker AI en ML workloads op Kubernetes te draaien.

Verder ondersteunt Ubuntu nu Kernel Electric Fence (KFENCE). Dit is een run-time memory error detector voor productieomgevingen. Hierdoor blijft de overhead laag terwijl toch gemeenschappelijke geheugenfouten worden ontdekt.

De 21.10-versie van Ubuntu is de laatste tussentijdse release voor de komst van versie 22.04 die in april 2022 verschijnt. Deze 22.04-versie is een langetermijnvisie die een ondersteuning van tien jaar krijgt.