Commercetools neemt front- en backend ontwikkeltool Frontastic over

Commercetools neemt Frontastic over. Met de aankoop versterkt commercetools zijn portfolio met een front- en backend-ontwikkelingstool.

Commercetools ontwikkelt een headless commerce–platform. Onder vakterm headless verstaan we platformen die de frontend en backend van applicaties afsplitsen en grotendeels via API in verbinding brengen. Term ‘commerce’ doelt in commercetools’ geval op een suite van applicaties voor het creëren en beheren van de voor- en achterkant van e-commercewebsites.

Aanpasbaarheid is een van de voordelen van een headless-benadering. Een layout-wijziging van een frontendpagina hoeft geen aanpassingen in de backend te vergen, want de API-verbindingen tussen backend en frontend blijft ongewijzigd. In dit licht mag commercetools’ overname van Frontastic geen verrassing heten. De software van de laatstgenoemde ontwikkelaar bevat een command-line- en visuele interface voor het bouwen van commercewebsites, API-hub om in een bestaande omgeving op te gaan en DevOps tools voor het uitrollen van websitepagina’s en -apps.

(Beperkte) impact

Hoewel Frontastic en commercetools al jaren samenwerken, stelt de overname commercetools in staat om Frontastic als vast onderdeel van zijn productlijn te presenteren en leveren. Dat draagt, aldus de organisatie, bij aan de doelstelling om wereldwijde grootbedrijven van een breder ecommerce-portfolio te voorzien.

