commercetools heeft Foundry geïntroduceerd. Met de nieuwe oplossing kunnen B2C-retailers een stuk sneller hun producten online aanbieden. Het bedrijf borduurt voort op de expertise die men bij klanten als Woolworths, River Island en Bang & Olufsen heeft opgebouwd.

De nadruk bij de aankondiging van commercetools ligt op snelheid. Het nieuwe Foundry is een “quick-to-launch, pre-composed” oplossing waar retailers zelf weinig aan hoeven sleutelen. Specifieke projecten vragen om gerichte toepassingen, waardoor flexibiliteit vanuit commercetools-software nodig is. Daarom is Foundry ‘composable’, en dus aan te passen naar wens.

Behendigheid is nodig

Experts constateren dat retailers technisch behendiger moeten zijn om competitief te blijven. Dat houdt schaalbaarheid en snelle deployment in van nieuwe producten. commercetools haalt het voorbeeld van Cimpress aan, dat binnen vijf weken twee grote projecten met mondmaskers tijdens corona live wist te krijgen. Dat deed men met de oplossing van commercetools.

Klaarblijkelijk was het bestaande aanbod dus al snel, maar nu komt daar een schepje bovenop. CEO Dirk Hoerig denkt dat echte ‘composable commerce’ noodzakelijk is voor retailers tegenwoordig. “Met commercetools Foundry kunnen bedrijven de voordelen van onze composable commerce nog sneller realiseren, waardoor ze eenvoudig mogelijkheden creëren voor een vergroot competitief voordeel.”

Snellere deployment met veel opties

De tijdswinst van 30 procent blijkt uit eigen data van commercetools. Het gaat daarbij om het live zetten van nieuwe producten. Sommige projecten zouden binnen acht weken mogelijk zijn (hoewel het eerder genoemde voorbeeld van Cimpress dat voorbijstreeft).

Foundry bestaat uit een aantal componenten die gezien worden als ‘best-of-breed’ binnen e-commerce. Daarnaast kunnen klanten gebruikmaken van Blueprint for BC2 Retail, dat allerlei aspecten van retail-projecten dekt. Best Practice Guides Focused wijst klanten naar de juiste aanpak, terwijl AI-assistentie engineering-teams sneller klaarstoomt en commercetools-vragen beantwoordt. Ook kan deze functionaliteit een voorbeeld geven op basis van een specifieke casus. Zo haalt men het genereren van een API-client aan en producten toevoegen aan het winkelmandje.

Ook is Store Launchpads een kant-en-klare winkel met frontend-componenten, integraties met andere oplossingen en backend-mogelijkheden. Het bouwen van een e-commerce-winkel met commercetools kan via deze tool, maar ook kan het simpelweg gelden als een how-to gids voor hoe men dit kan klaarspelen. Zo blijkt wederom dat men rekening houdt met verschillende doeleinden binnen de retail-wereld.

Met Expert Services krijgen Foundry-gebruikers toegang tot een reeks aan “gecureerde” oplossingen die de expertise van commercetools kan verbinden met brand-experts binnen een bedrijf.

Foundry is nu beschikbaar voor B2C-klanten en zal in de komende maanden voor de B2B-markt beschikbaar komen.

Lees ook: Manhattan Associates en Shopify bouwen alomvattend platform voor e-commerce