Waarom Microsoft nog steeds in het stokoude Windows Forms investeert

Microsoft updatet Windows Forms. De vernieuwing van het .NET framework belooft ontwikkelaars beter in staat te stellen om oudere Forms-apps te moderniseren.

Windows Forms is een UI framework in platform .NET. Kortgezegd maakt Forms het mogelijk om code in de programmeertalen van .NET (C#, F# en Visual Basic, red.) van UI’s te voorzien.

Het framework werd in 2002 geïntroduceerd. Vier jaar later zag .NET’s Windows Presentation Foundation het daglicht, een nieuwer framework met meer grafische mogelijkheden en efficiënter vermogen. Nog later kwamen Windows Runtime APIs, Universal Windows Platform en WinUI 3. Verschillende introducties, verschillende nuances, maar allen met een soortgelijk doeleinde als Forms: een snelle weg naar UI’s voor code in C#, F# en Visual Basic. Geen enkele introductie slaagde erin om Forms van de troon te stoten. Het framework is stokoud, maar blijvend populair. Dus kiest Microsoft ervoor om blijvend in Forms te investeren.

Als onderdeel van de introductie van .NET 6 onderging Forms een update. Technische details lopen uiteen, maar dragen stuk voor stuk bij aan Microsofts missie om het framework toegankelijker te maken voor een breder aantal gebruikers. Daarbij staan nieuwe tools voor de modernisering van verouderde Forms-apps centraal.

De les

Forms is uitsluitend geschikt voor Windows-apps. De library biedt minder mogelijkheden dan het nieuwere Windows Presentation Foundation of WinUI 3. Het moderniseren van oudere code blijft een karwei. Toch gaat Forms voorlopig nergens heen. Er valt van alles over het stokoude framework te zeggen, maar gebruiksgemak en toegankelijkheid staan ongetwijfeld sterk. En valt er iets te leren van de reis die het framework in de afgelopen twintig jaar aflegde, dan is het wel dat de twee laatstgenoemde competenties een library of framework maken of breken.