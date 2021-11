Microsoft maakt Visual Studio 2022 en .NET 6 algemeen beschikbaar

Microsoft heeft de 2022-release van Visual Studio Code (VSC) en de definitieve versie van .NET 6 algemeen beschikbaar gemaakt.

Met de definitieve komst in versie 17.0 van VSC 2022 hebben ontwikkelaars nu voor het eerst en 64-bitsversie van het platform ter beschikking. Deze 64-bit-versie moet meer mogelijkheden bieden om alle systeembronnen te benutten. Vooral als ontwikkelaars gedurende langere tijd met bepaalde oplossingen moeten werken. Met VSC 2022 kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld dagenlang het platform laten draaien, zelfs met oplossingen die meer dan 700 projecten omvatten.

Overige VSC 2022-functionaliteit

Andere functionaliteit die nu in VSC 2022 beschikbaar is, betreft verbeteringen voor bewerkingen en debugging. De tool Hot Reload helpt ontwikkelaars bijvoorbeeld met het bewerken van hun broncode terwijl de apps in VSC 2022 draaien. Ook is op Linux nu preview en testen mogelijk. VSC 2022 kan direct worden gedownload.

Ook .NET 6 algemeen beschikbaar

Verder is nu .NET 6 algemeen beschikbaar gekomen voor Windows, macOS en Linux. Met deze versie kunnen cloud-, desktop-, IoT- en mobiele omgevingen een platform gebruiken met dezelfde .NET libraries en mogelijkheden voor het delen van code tussen de verschillende omgevingen.

.NET 6 is de eerste editie van het platform dat Apple’s eigen op Arm64 gebaseerde processors ondersteunt. Ook ondersteunt het platform op Arm64 gebaseerde Windows-processors. In deze release is onder meer functionaliteit toegevoegd voor het verbeteren van I/O-prestaties, nieuwe compiler-tooling en veel nieuwe API’s. De release beschikt ook onder meer over C# 10 en F#.

De .NET 6-release is volgens Microsoft een versie die ondersteuning krijgt voor de langere termijn of drie jaar. De release beschikt nu nog niet over de .NET MAUI-functionaliteit. De algemene beschikbaarheid hiervan wordt pas in het tweede kwartaal van 2022 verwacht.