AWS introduceert Sagemaker Canvas voor no code ML-modelontwikkeling

AWS heeft Amazon Sagemaker Canvas aangekondigd. Met de no code-oplossing kunnen meer gebruikers machine learning-modellen bouwen. Uitgebreide programmeer- en ML-kennis is niet nodig.

Bedrijven gebruiken steeds meer data voor het aansturen van hun zakelijke processen. Hiervoor hebben zij goede systemen nodig die accuraat bepaalde zakelijke uitkomsten kunnen voorspellen. Dit om zakelijke processen niet te vertragen en voor het meer toevoegen van intelligentie aan deze processen en de onderliggende IT-systemen.

Machine learning-modellen spelen hierbij een grote rol, maar bedrijven zijn hiervoor vaak afhankelijk van data scientists en data engineers. Business analisten en andere gebruikers zouden volgens de techgigant vaak sneller kunnen handelen als ook zij dit soort modellen -al dan niet ‘on the spot’- kunnen ontwikkelen.

Introductie Amazon SageMaker Canvas

Daarom introduceert Amazon SageMaker Canvas. De oplossing maakt het mogelijk dat business analisten zonder programmeerkennis algoritmes snel modellen kunnen bouwen en uitrollen. De modellen zijn dan direct inzetbaar voor het genereren van accurate voorspellingen.

Eindgebruikers kunnen met AWS Sagemaker Canvas op visuele en no code basis ML-modellen bouwen via een intuïtieve interface. Hiermee krijgen ze toegang tot databronnen in cloud- of on-premises-omgevingen. Ook kunnen zij op deze manier met een enkele muisklik datasets met elkaar combineren, accurate modellen trainen en nieuwe voorspellingen genereren wanneer nieuwe data beschikbaar is.

Overige functionaliteit

Overige beschikbare functionaliteit is onder meer het maken van honderden ML-modellen onder de motorkap en het genereren van individuele of batch voorspellingen. Daarnaast ondersteunt de tool verschillende types, zoals binaire classificatie, multi-class classificatie, numerical regression en het voorspellen van tijdsseries. Hierdoor zijn business analisten ook in staat diverse acties uit te voeren, zoals het ontdekken van fraude, het tegengaan van churn en het optimaliseren van de inventaris.

AWS SageMaker Canvas is per direct algemeen beschikbaar in de Amazon-regio’s US East (Ohio), US East (N. Virginia), US West (Oregon) en Europa (Frankfurt en Ierland). De tool ondersteunt lokale datasets, maar ook data die is opgeslagen in Amazon S3, Amazon Redshift of Snowflake.