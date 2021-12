Windows 11 biedt nieuwe video encoding API voor apps

Microsoft heeft een nieuwe DirectX12 API geïntroduceerd. De API stelt videospecialisten in staat makkelijker complexe videoprocessen te verwerken.

Denk daarbij onder meer aan Video Decoding of Video Processing ad Motion. De API, die wordt ondersteund door de rekenkracht van CPU’s, levert een aantal interfaces die het aanpassen van verschillende onderdelen van het encodingproces mogelijk maken.

Functionaliteit

Het betreft onderdelen of acties als het maken van custom slices, het maken van partities, actieve (CBR, VBR, QBVR) en passieve (Absolute/Delta custom QP-maps) modes voor de configuratie van rate control en het gebruik van eigen codec-encoderingstools.

Ook kunnen videospecialisten makkelijker codec block en transform-omvang, motion vector precision-limiet, gebruik van intra-refresh sessies, en dynamische herconfirguratie van de video streamresolutie/rate control/slices partities toepassen. Ook is effectieve codering in onder meer de H264- en HEVC-formaten mogelijk.

Standaard aanwezig in Windows 11

De uitgebrachte DirectX12 API is geschikt voor oplossingen van andere leveranciers en is standaard aanwezig in Windows 11. Ook is de API beschikbaar in de DirectX 12 Agility SDK (version 1.700.10-preview of nieuwer).

Wel moet de onderliggende hardware aan een aantal voorwaarden en drivers voldoen. Microsoft heeft hiervoor een handig overzicht opgesteld voor de GPU-platforms van AMD, Intel en Nvidia.