Red Hat komt met beheerde Image Builder voor RHEL-images

Red Hat heeft een bètaversie gelanceerd van zijn beheerde dienst Image Builder. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun processen voor het maken van aangepaste Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-images voor hybrid cloud-omgevingen beter stroomlijnen.

Volgens Red Hat versimpelt de beheerde dienst het bouwen en installeren van besturingssystemen voor hybrid cloud-infrastructuur voor public en private cloudomgevingen. Met de automatisering van Image Builder voorkomen zij dit vaak foutgevoelige proces. Dit laatste vanwege de verschillende tooling en risicovolle aanpassingen die vaak voor public cloud-omgevingen of kleine edge datacenters moeten plaatsvinden.

Functionaliteit Image Builder

De beheerde tool Image Builder helpt ontwikkelaars met een enkel en consistent platform waarvoor geen setup of onderliggende infrastructuur nodig is. De tool kan op alle RHEL systeem images worden toegepast. Hierdoor hoeven ontwikkelaars niet meer na te denken welke cloudomgeving of welke virtuele guest agents moeten worden geïnstalleerd. Met een eigen vaststaand package set kan naar iedere uitrolomgeving worden gedefinieerd.

Een aangemaakte RHEL-image kan direct naar de account van de klant worden gekopieerd en daarna worden uitgerold in workflows. De tool beschikt ook over een automatische registreeroptie voor updates.

Toekomstige functionaliteit

De huidige betaversie van Image Builder bouwt standaard een minimaal aanbevolen RHEL server image voor AWS EC2, Microsoft Azure en Google Cloud. Daarnaast is de dienst ook beschikbaar voor installatie in on-premises-omgevingen. Ondersteuning voor onder meer VMware vSphere wordt in volgende versies verwacht.

Andere toekomstige mogelijkheden omvatten onder meer downloadbare images en installatiemedia voor fysieke servers, aangepaste filesystem layouts en het mogelijk maken voor het maken van images voor andere versies van RHEL. Denk daarbij aan de versie tussen v9.0 en v7.9.

Red Hat Image Builder is direct verkrijgbaar in de (eveneens) bètaversie van de Red Hat Hybrid Cloud Console.