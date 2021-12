‘Python meest gevraagde programmeertaal van 2022’

Python-specialisten zijn in 2022 de meest gevraagde ontwikkelaars. Dit stelt het CodingNomads op basis van onderzoek naar vacatures in de Verenigde Staten en Europa. Op de TIOBE Index neemt Python de eerste positie in.

Volgens het online opleidingplatform CodingNomads is er in de Verenigde Staten nu de meeste vraag naar Python-ontwikkelaars. Daarna komen de programmeertalen Java en JavaScript. In Europa is heel opvallend nog steeds de meeste vraag naar Java-specialisten. De vraag naar programmeurs voor C, C++ en C# is volgens de onderzoekers minder geworden, maar nog steeds hoog.

De grote vraag naar Python-ontwikkelaarskomt onder meer door de eigenschappen van de programmeertaal. De taal is makkelijk te leren, is krachtig en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Ook wordt de taal veel gebruikt door data science, AI en machine learning. In 2022 zal de vraag naar Python-specialisten ook weer ongekend hoog zijn, zo geeft CodingNomads aan.

Nummer 1-positie TIOBE Index

Uit de TIOBE Index blijkt eveneens dat Python op dit moment ongekend populair is. In de december 2021-editie van het overzicht van de meest populaire programmeertalen, heeft Python de nummer 1-positie van C overgenomen. In de index van december 2020 stond Python nog op een derde plek.

C staat nu op de tweede plaats, gevolgd door Java. De top tien van programmeertalen in de TIOBE Index van deze maand bestaat verder uit C++ en C# op een vierde en vijfde plaats, Visual Basic en JavaScript op een zesde en zevende plek en Assembly language en SQL op een achtste en negende plaats. Op nummer tien staat Apple-programmeertaal Swift.