Versie 1.1 van het VMware Tanzu Application Platform is beschikbaar. Container images hoeven niet langer binnen Tanzu ontwikkeld te worden voor een snelle uitrol: ook dockerfiles zijn welkom.

VMware Tanzu is een portfolio van oplossingen voor container development en Kubernetes-beheer (K8). Binnen het portfolio vind je het Application Platform, een reeks tools voor developers. De oplossing maakt het mogelijk om containers te ontwikkelen, beheren en deployen. Versie 1.1 is inmiddels beschikbaar.

Elke container begint bij een container image. De container image bevat alle benodigdheden voor het uitvoeren van een applicatie: code, runtime, libraries, enzovoorts. De eerste versie van het Application Platform werd geleverd met klaargemaakte templates om container images in clusters uit te rollen (supply chains). Niet alle container images werden ondersteund. Supply chains waren uitsluitend beschikbaar voor container images die binnen het Application Platform werden ontwikkeld. Versie 1.1 introduceert supply chains voor container images vanbuiten het platform. Bijvoorbeeld dockerfiles, de meest populaire vorm.

Ten tweede biedt Tanzu vanaf nu inzicht in de status van container images die via een supply chain worden uitgerold. Het is al langer mogelijk om de stappen van een uitrol te controleren met een command-line interface. Een nieuw interface biedt een visueel alternatief, zoals hieronder afgebeeld.

VMware Tanzu Application Platform

Ten derde versterkt de nieuwe versie ondersteuning voor multi-cluster workloads. Workloads zijn vanaf nu gelijktijdig in meerdere clusters uit te voeren. De optie maakt het mogelijk om de capaciteit van een applicatie te verhogen.

Tot slot heeft de oplossing vijf nieuwe gebruikersrollen. Application Platform werkt met Role-based Access Control (RBAC), een securitymaatregel voor het beheer van gebruikerstoegang. De vijf nieuwe templates maken het mogelijk om onnodige rechten in te perken. ‘App-viewer’ beperkt een gebruiker tot read-only; ‘app-operator’ biedt toegang tot workflows en supply chains.