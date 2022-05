Versie 1.24 van Kubernetes is beschikbaar. De nieuwe versie komt met veel nieuwe functionaliteit, terwijl enkele andere zaken grondig aangepakt zijn.

Kubernetes v1.24, ook bekend onder de naam Stargazer, beschikt in totaal over 46 nieuwe verbeteringen. Van deze verbeteringen zijn er veertien in een stabiele fase, bevinden er vijftien zich in een bèta-versie en zijn er dertien beschikbaar in een alpha-versie.

De ontwikkelaars van Kubernetes zien versie 1.24 als een belangrijke update. Vooral nu steeds meer bedrijven het containerorkestratieplatform gebruiken. Bedrijven gebruiken nu vaak verschillende versies van Kubernetes door elkaar in hun omgevingen. Versie 1.24 moet dit meer gaan centraliseren, zo is de gedachte.

Exit dockershim

De nieuwe versie van Kubernetes ondersteunt de dockershim-interface niet meer. In versie 1.20 was al ondersteuning voor deze specifieke interface afgebouwd, maar die is nu helemaal gestopt. Met de dockershim-interface was het mogelijk de DockerEngine-runtime van Docker op Kubernetes-clusters te laten draaien. Om dit nu mogelijk te maken, moeten ontwikkelaars andere ondersteunde runtimes (zoals containerd of CRI-O) of cri-dockerd gebruiken.

Verbeteringen distributie-security

Een andere update is dat versie 1.24 nu versleutelde software artifact signing ondersteunt. Dit moet eindgebruikers in staat stellen de authenticiteit en integriteit van een distributie te verifiëren. Dit in het kader van meer security. De functionaliteit moet volgens de Kubernetes-ontwikkelaars vooral helpen bij het verbeteren van de software supply chain security voor eindgebruikers.

Verder staan in Kubernetes 1.24 bèta API’s niet langer automatisch aan. Bestaande bèta API’s en nieuwe versies van deze specifieke API’s worden wel default aangezet. Ook is het nu in bèta mogelijk Kubernetes API’s in het OpenAPI v3 format te publiceren.

Overige functionaliteit in Kubernetes 1.24 richt zich op nieuwe en betere storagemogelijkheden, veiligere mogelijkheden voor het ophalen van inloggegevens, contextual logging en betere beheermogelijkheden voor de diverse benodigde IP-adressen.

Kubernetes versie 1.24 is per direct beschikbaar.

