Meta draagt het stokje van Jest JavaScript over aan de OpenJS Foundation.

De meeste JavaScript-applicaties werken met een waslijst aan geïmporteerde functions. Het is belangrijk om te testen of de functions naar verwachting presteren. De Jest JavaScript library maakt het mogelijk om functions via enkele coderegels te testen. Jest JavaScript is de meest populaire testtool voor JavaScript libraries als React.

Jest werd in 2011 door Facebook ontwikkeld, toen het bedrijf zijn chatfunctie herschreef in JavaScript. Drie jaar later werd het project open-source. Facebook, en later Meta, bleef verantwoordelijk voor de doorontwikkeling. Onlangs droeg de techgigant het stokje over aan de OpenJS Foundation. De OpenJS Foundation ziet vanaf nu toe op het project.

Rick Hanlon, front-end React engineer bij Meta en developer van Jest, reageerde op het nieuws in een blogpost. “Jest is het meest gebruikte testframework van het JavaScript-ecosysteem, met meer dan 17 miljoen wekelijkse downloads en 38.000 GitHub-sterren is. De overdracht van Jest aan de gemeenschap is een spannende en natuurlijke stap. Jest wordt volwassener als open-source project.”

Hanlon voegt toe dat de verhuizing niet verandert hoe Jest wordt ontwikkeld en aangeboden. De stap heeft geen directe invloed op developers die Jest gebruiken. De OpenJS Foundation treedt op als neutrale organisatie door het project te hosten en ondersteunen met financiering. “De OpenJS Foundation is toegewijd aan de groei van het JavaScript-ecosysteem en webtechnologieën”, aldus Hanlon.

Het begon met Facebook

Zoals eerdergenoemd werd Jest aanvankelijk ontwikkeld om Facebook’s chatfunctie in JavaScript te herschrijven. De code werd complexer, en een effectieve testtool bleek noodzakelijk. Jest werd in 2014 open-source en parttime onderhouden door developers van Meta. Tot 2016, toen ex-Meta-engineer Christoph Nakazawa het project reorganiseerde met een toegewijd team. Veel van de functies waar Jest vandaag de dag om bekendstaat werden in deze periode ontwikkeld, waaronder watch mode en snapshot testing.

