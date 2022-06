Mendix en Capgemini gaan nauw samenwerken voor het ontwikkelen van oplossingen voor de verzekeringsbranche. De oplossingen moeten verzekeraars helpen sneller te digitaliseren.

De samenwerking tussen Mendix en Capgemini is een uitbreiding op de bestaande samenwerking. Binnen de versterkte samenwerking introduceren de bedrijven twee oplossingen voor het stroomlijnen en digitaliseren van verzekeringsprocessen. De eerste oplossing, Direct to Consumer (D2C) is een framework waarmee verzekeringsmaatschappijen snel klantgerichte verzekeringsoplossingen kunnen leveren met een positieve klantervaring.

Denk hierbij aan gepersonaliseerde schermen die de mogelijkheid hebben direct aan marktkansen te kunnen worden aangepast, zoals voor huisdierenverzekeringen, garanties en persoonlijke aansprakelijkheid. Daarnaast zorgt de omnichannel-benadering ervoor dat offerteprocessen via een e-maillink kunnen worden opgevraagd, als klanten de tool via meerdere devices gebruiken.

Ondersteuning medewerkers

De oplossing Property & Casualty Underwriting Workbench helpt frontend-medewerkers of acceptanten van verzekeraars directe verbindingen te krijgen met backend-systemen, zodat zij taken, workflows en toewijzingen beter kunnen beheren. Ook is het mogelijk een 360-graden klantbeeld te krijgen en functiegebaseerde weergaven voor verzekeraars en verschillende afdelingen.

Deze oplossing is ontwikkeld op basis van de connectoren die Mendix en Capgemini voor verzekeraars hebben gebouwd om diverse dataomgevingen en -stromen in een overzichtelijk geheel samen te voegen. Zodat de data vanuit een enkele controle-omgeving beschikbaar zijn. Dit alles in combinatie met het Mendix low-codeplatform waardoor verzekeraars in staat zijn sneller robuuste applicaties te ontwikkelen en in te zetten.

