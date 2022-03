Iedereen lijkt inmiddels wel iets met low-code te willen of te doen. Hoe behoud je het overzicht? Dat hoor je in deze aflevering van Techzine Talks.

Low-code lijkt zijn weg gevonden te hebben in allerlei lagen van de IT-industrie. De pioniers van weleer hebben steeds meer navolging gekregen. Vandaag een speciale aflevering van Techzine Talks. We spreken met enkele van die pioniers en met meerdere partijen die langzaam maar zeker richting low-code zijn geschoven.

In totaal hebben we vertegenwoordigers van niet minder dan vijf spelers aan tafel weten te krijgen, te weten Appian, Mendix, OutSystems, UiPath en USoft. We bespreken:

Wat is low-code nu eigenlijk?

De ene aanbieder is de andere niet, wat zijn de globale verschillen?

Hoe moet je als bedrijf beginnen met low-code? Waar moet je op letten?

Hoe moet een low-code team eruit zien?

Speciale dank aan onze gasten, die deze aflevering mogelijk hebben gemaakt:

Marten Kruisinga, RVP bij Appian;

Johan den Haan, CTO bij Mendix;

Bas Kousemaker, Leader Customer Success bij Outsystems;

Renzo Taal, SVP en MD bij UiPath;

Hans Casius, CEO bij USoft;

